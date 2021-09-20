Известный актёр Джанкарло Эспозито исполнил в Far Cry 6 роль главного злодея — диктатора Антона Кастильо, пытающегося превратить вымышленное государство Яра в рай на Земле. Перед скорым релизом Ubisoft опубликовала пачку роликов с Эспозито. Лишь один из них — самый основной — переведён на русский язык, но мы всё же прикрепим в данном материале и оставшиеся англоязычные ролики.

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В основном видео Эспозито в образе Антона Кастильо высокомерно отзывается о повстанцев, за которых мы будем играть, но в то же время убеждён, что из нас (нас — игроков) получится достойный соперник. В оставшихся трёх видео наш антагонист с юмором рассказывает о методах повстанческой борьбы, делится полезными (вредными) советами, а также отвечает на незначительные в плане игрового повествования и сюжета вопросы.

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Учитывая, что в серии Far Cry 6 уже традиционно главными героями являются антагонисты, ставка Ubisoft на Джанкарло Эспозито в роли Антона Кастильо выглядит правильной. Релиз Far Cry 6 состоится 7 октября на всех актуальных платформах.