Журналисты издания «Коммерсантъ» обнаружили, что Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) 15 сентября опубликовал на портале госзакупок тендер стоимостью 15 миллионов рублей на разработку техзадания для системы поиска нарушений в интернете в изображениях и видеофайлах. Система поиска противоправного контента будет называться «Окулус», её планируют запустить в 2022 году.

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Подведомственный Роскомнадзору ГРЧЦ дал понять, что «Окулус» будет выявлять распространение экстремистских материалов и порнографии, пропаганду наркотиков, призывы к массовым беспорядкам и самоубийству. Это уточнение было описано в техзадании, завершить все работы планируется до 17 декабря.

Текстовый контент уступает место фото- и видеоматериалам, которые сильнее влияют на сознание человека, — так считают в ГРЧЦ. Далее прямая цитата: «По информации TikTok, количество ежемесячных пользователей сервиса выросло с 2018 года на 800%, в Facebook посты с изображениями привлекают пользователей в 2,3 раза чаще, чем сообщения без них, именно в таком контенте появляется все больше запрещенной законами РФ информации».

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В интервью изданию «Коммерсантъ» глава Роскомнадзора Андрей Липов прогнозировал, что уже к концу текущего года объём информации, которую смогут проанализировать сотрудники ведомства на предмет нарушений, увеличится в 14 раз. Добиться таких результатов помогут ИИ-алгоритмы, повсеместно внедряемые РКН для таких целей.

Напомним также, что в конце августа Роскомнадзор объявил о закупке «автоматизированной системы мониторинга нарушений прав субъектов персональных данных в Сети» за 41,1 миллиона рублей, а в середине сентября — системы мониторинга сайтов за 58,5 млн руб.

Совладелец компании «Ланит-Терком» Владимир Уфнаровский считает, что разработка системы «Окулус» может стоить «от десятков до сотен миллионов рублей», её внедрение «обойдется в миллиарды», а обслуживание — «в десятки миллионов в год».