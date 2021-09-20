Разработчики из Ember Lab, в отличие от своих более крупных и именитых коллег, имеют совесть, поэтому публикуют релизный видеоролик своего очаровательного приключения Kena Bridge of Spirits не за месяц до непосредственно релиза, а всего за сутки. В свежем видео нам показали завязку сюжета, продемонстрировали магические способности нашей главной героини, а также вновь показали милых лесных пушистиков, которые будут помогать нам в прохождении.

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Напомним, что в Kena Bridge of Spirits мы будем играть за совсем юную шаманку Кену, перед которой поставлена важная задача по поиску затерянного где-то в лесах священного алтаря.

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Релиз — завтра, 21 сентября, на PC (Epic Games Store), PlayStation 4 и PlayStation 5. Русские субтитры — в наличии.