Магия и лесные пушистики в релизном трейлере Kena Bridge of Spirits
Разработчики из Ember Lab, в отличие от своих более крупных и именитых коллег, имеют совесть, поэтому публикуют релизный видеоролик своего очаровательного приключения Kena Bridge of Spirits не за месяц до непосредственно релиза, а всего за сутки. В свежем видео нам показали завязку сюжета, продемонстрировали магические способности нашей главной героини, а также вновь показали милых лесных пушистиков, которые будут помогать нам в прохождении.
реклама
Напомним, что в Kena Bridge of Spirits мы будем играть за совсем юную шаманку Кену, перед которой поставлена важная задача по поиску затерянного где-то в лесах священного алтаря.
реклама
Релиз — завтра, 21 сентября, на PC (Epic Games Store), PlayStation 4 и PlayStation 5. Русские субтитры — в наличии.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила