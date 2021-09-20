Age of Empires IV: Русь против Священной Римской Империи в 43-минутной записи геймплея от разработчиков
Потихоньку приближается день выхода Age of Empires IV, а вместе с этим пропорционально увеличивается активность разработчиков, которые со всё большим рвением делятся с широкой общественностью новыми подробностями и записями игрового процесса проекта. Сегодня нашему вниманию представили 43-минутную запись геймплея дуэльного сражения в Age of Empires IV, в котором приняли участие фракции Руси и Священной Римской Империи.
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Перед началом демонстрации разработчики напомнили, что Русь специализируется на охоте и кавалеристах (даже монахи здесь разъезжают на лошадях), в то время как сильные стороны Священной Римской Империи — это мощная религиозная составляющая и умение возводить величественные укрепления.
В записи нам показали основные особенности этих двух цивилизаций, развитие, расширение базы, ну и, естественно, боевые действия с участием пехоты, кавалерии и осадных орудий. Очевидно, что разработчики Age of Empires IV вдохновлялись самой популярной частью серии — второй — но при этом решили освежить игровой процесс новыми механиками вроде тех же уникальных особенностей каждой из цивилизаций, коих на релизе всего будет восемь штук.
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Age of Empires IV запланирована к выходу 28 октября. Пока что игра проходит этап предрелизного тестирования.
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