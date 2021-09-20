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Age of Empires IV: Русь против Священной Римской Империи в 43-минутной записи геймплея от разработчиков

Охотники и кавалеристы против религиозных строителей укреплений.
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Потихоньку приближается день выхода Age of Empires IV, а вместе с этим пропорционально увеличивается активность разработчиков, которые со всё большим рвением делятся с широкой общественностью новыми подробностями и записями игрового процесса проекта. Сегодня нашему вниманию представили 43-минутную запись геймплея дуэльного сражения в Age of Empires IV, в котором приняли участие фракции Руси и Священной Римской Империи.

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Перед началом демонстрации разработчики напомнили, что Русь специализируется на охоте и кавалеристах (даже монахи здесь разъезжают на лошадях), в то время как сильные стороны Священной Римской Империи — это мощная религиозная составляющая и умение возводить величественные укрепления.

В записи нам показали основные особенности этих двух цивилизаций, развитие, расширение базы, ну и, естественно, боевые действия с участием пехоты, кавалерии и осадных орудий. Очевидно, что разработчики Age of Empires IV вдохновлялись самой популярной частью серии — второй — но при этом решили освежить игровой процесс новыми механиками вроде тех же уникальных особенностей каждой из цивилизаций, коих на релизе всего будет восемь штук.

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Age of Empires IV запланирована к выходу 28 октября. Пока что игра проходит этап предрелизного тестирования.

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Теги

xbox game studios relic entertainment age of empires iv worlds edge
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ev_rus
01:59
Еще раз, в 1080р на 24 экране (больше 24 не надо) приличной матрице при современных методах сглаживания никаких лесенок нет, демагог, и нет давно. При этом нагрузка на систему средненькая.
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ev_rus
01:56
Они игры не проходят, это чатовые болтологи. Максимум играют в игры в чужие видосики на Ютюбе.
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ev_rus
01:54
Поставь 1080р качественную матрицу на поменьше экран, например в 24 дюйма, и 144гц. Прекрасное будет изображение во всем. И глаза не уставать. Хотя твои похоже уже устали.
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Андрей Николаев
01:50
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ev_rus
01:48
Большинство за комп столами так близко сидят к монитору, что 24 дюйма качественного монитора 1080р 144гц за глаза. Ну ладно можно на 2к перейти до 27 дюймов максимум. Остальное все бред полный. Я когд...
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Church
01:41
Я все еще использую свой разогнанный "долгоиграющий" 2700К, и заменю лишь на ddr5 платформу, и лишь когда она уже полгода-год будет в рынке. Прекрасно удалось "пропустить" целое поколение мимо.
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01:23
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Yolanda Tarska
01:18
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h2o
01:15
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