Бездействие в League of Legends будет караться отстранением от игры на срок до 14 дней
Компания Riot Games собирается пересмотреть своё отношение к игрокам в League of Legends за бездействие в матчах. Речь в данном случае идёт о тех пользователях, которые регулярно выходят из игры прямо во время матча или долгое время бездействуют.
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На официальном сайте LoL появилась информация о том, что 9% игроков по всему миру регулярно бездействуют, доставляя дискомфорт дисциплинированным пользователям. До настоящего момента подобных персонажей помещали в очереди с низким приоритетом или выписывали им до 15 минут дополнительного ожидания на 5 игр. Выходит, что возникающие между матчами искусственные задержки никак не влияют на любителей «по-AFK-шить». Именно поэтому разработчикам League of Legends пришлось пойти на новые непопулярные меры.
Теперь за бездействие в LoL будут выдаваться наказания по шкале из 7 уровней (раньше их было только 3). Злостным рецидивистам и любителям отвлечься на покушать/котика/общение в соцсетях система наказаний может выписать до 14 дней «бана». Причём, временное отстранение от игры как система наказания начинает действовать уже с четвёртого уровня.
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Разработчики также подчеркнули, что уровень наказаний не снижается со временем. Лучший (если точнее, единственный) способ его понизить — принимать участие в матчах, не бездействуя. Просто переждать не получится.
Новые правила наказаний за бездействие уже начали тестировать в отдельных регионах, с полным списком запланированных изменений можно ознакомиться на официальном сайте League of Legends.
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