Компания Huawei объявила о том, что количество пользователей операционной системы HarmonyOS 2.0 превысило отметку в 100 миллионов. Напомним, данная редакция ОС появилась 2 июня и была практически сразу доступна для установки на более чем 100 моделях устройств (преимущественно, планшетах и смартфонах). Уже через неделю после запуска систему скачало около 10 миллионов человек, а к 12 сентября количество пользователей, установивших Harmony OS 2.0, составило 100 миллионов.

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На сегодняшний день число разработчиков ПО для HarmonyOS 2.0 превысило 1,3 млн, что в десять раз больше показателя по прошлому году. Не стоит также забывать, что «операционка» от Huawei специально разработана для установки на умные устройства. Именно поэтому более 1000 поставщиков оборудования приняли участие в партнёрской программе HarmonyOS Connect с целью совместного создания удобного пользовательского интерфейса для взаимодействия с разными устройствами.

Компания Huawei также в очередной раз дала понять, что продолжит развивать HarmonyOS, наделяя её новыми функциями. Параллельно будет идти развитие проекта с открытым исходным кодом OpenHarmony, который призван помочь разработчикам из разных сфер в создании уникальных операционных систем.