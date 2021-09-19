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Количество пользователей операционной системы HarmonyOS 2 от Huawei превысило 100 миллионов

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Компания Huawei объявила о том, что количество пользователей операционной системы HarmonyOS 2.0 превысило отметку в 100 миллионов. Напомним, данная редакция ОС появилась 2 июня и была практически сразу доступна для установки на более чем 100 моделях устройств (преимущественно, планшетах и смартфонах). Уже через неделю после запуска систему скачало около 10 миллионов человек, а к 12 сентября количество пользователей, установивших Harmony OS 2.0, составило 100 миллионов.

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На сегодняшний день число разработчиков ПО для HarmonyOS 2.0 превысило 1,3 млн, что в десять раз больше показателя по прошлому году. Не стоит также забывать, что «операционка» от Huawei специально разработана для установки на умные устройства. Именно поэтому более 1000 поставщиков оборудования приняли участие в партнёрской программе HarmonyOS Connect с целью совместного создания удобного пользовательского интерфейса для взаимодействия с разными устройствами.

Компания Huawei также в очередной раз дала понять, что продолжит развивать HarmonyOS, наделяя её новыми функциями. Параллельно будет идти развитие проекта с открытым исходным кодом OpenHarmony, который призван помочь разработчикам из разных сфер в создании уникальных операционных систем.

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Сергей Светлый
21:35
сколько из этих 100 млн китайцев?)
Количество пользователей операционной системы HarmonyOS 2 от Huawei превысило 100 миллионов
Motor Head
21:35
Страшных сказок начитался ? )))
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Dima Khudyakov
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ну тут вроде нашёлся способ изворотиться: урезать энергопотребление в 2 раза, а майнить практически также
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