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Названы сроки проведения нового Steam Next Fest — фестиваля демоверсий от Valve

В начале следующего месяца.
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Журналисты издания The Verge рассказали, когда должен начаться фестиваль демоверсий Steam Next Fest, — мероприятие запланировано на 1 октября текущего года и продлится до 7 октября. Тут всё просто: в рамках означенного периода в магазине появляется великое множество демоверсий грядущих проектов. В рамках Steam Next Fest также проходят стримы разработчиков, распродажи и другие активности.

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Есть все основания предполагать, что на фестивале демоверсий авторы No Man’s Sky представят свой новый проект, получивший название The Last Campfire. Там же стоит ожидать показа следующих демоверсий:

  • Airhead от студии Octato Games;
  • Unexplored 2: The Wayfarer’s Legacy от студии Ludomotion;
  • ANNO:Mutationem от студии Thinking Stars;
  • Mahokenshi от студии Game Source Studio;
  • Starship Troopers — Terran Command от студии The Artistocrats;
  • Life of Delta от студии Airo Games.

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Само мероприятие Steam Next Fest стало своеобразной альтернативой игровым выставкам, проведение которых в условиях пандемии невозможно. Есть все основания полагать, что Valve продолжит и впредь заниматься проведением подобных тематических ивентов в своём магазине.

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mavesin
18:55
Здрaвствуйте. Прошу о помощи. Сейчaс ищу любую рaботу, но пока ничего не нaходится. Готов нa любую подрaботку. Одолжите, пожaлуйстa, нa еду рублей 100-200. Сейчaс в поискaх рaботы, a домa есть aбсолю...
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