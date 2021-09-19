Названы сроки проведения нового Steam Next Fest — фестиваля демоверсий от Valve
Журналисты издания The Verge рассказали, когда должен начаться фестиваль демоверсий Steam Next Fest, — мероприятие запланировано на 1 октября текущего года и продлится до 7 октября. Тут всё просто: в рамках означенного периода в магазине появляется великое множество демоверсий грядущих проектов. В рамках Steam Next Fest также проходят стримы разработчиков, распродажи и другие активности.
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Есть все основания предполагать, что на фестивале демоверсий авторы No Man’s Sky представят свой новый проект, получивший название The Last Campfire. Там же стоит ожидать показа следующих демоверсий:
- Airhead от студии Octato Games;
- Unexplored 2: The Wayfarer’s Legacy от студии Ludomotion;
- ANNO:Mutationem от студии Thinking Stars;
- Mahokenshi от студии Game Source Studio;
- Starship Troopers — Terran Command от студии The Artistocrats;
- Life of Delta от студии Airo Games.
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Само мероприятие Steam Next Fest стало своеобразной альтернативой игровым выставкам, проведение которых в условиях пандемии невозможно. Есть все основания полагать, что Valve продолжит и впредь заниматься проведением подобных тематических ивентов в своём магазине.
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