Blizzard о покупке Diablo II Resurrected: «Делайте то, что считаете правильным»
Последнее время в играх со стороны разработчиков стала отчётливо проявляться щепетильность и борьба за целомудрие. Многих геймеров, привыкших к реальной жизни и к тому, что в видеоигры не стоит переносить правила реального мира, это уже не на шутку раздражает: в частности, некоторые игроки с активной гражданской позицией даже призывают бойкотировать ремастер Diablo II из-за менее сексуализированных версий персонажей, в частности, Амазонки.
реклама
Естественно, Blizzard известно о таких призывах, и руководитель Diablo II Resurrected по дизайне Роб Галлерани в беседе с изданием Axios их (призывы) прокомментировал. По словам Галлерани, когда встаёт вопрос о приобретении игры и поддержке компании, игроки должны «делать то, что они считают правильным».
Дополнительно Галлерани также прокомментировал изменившийся в ремастере образ Амазонки. По словам разработчика, при создании ремастера Blizzard хотела сделать внешность персонажей соответствующей воинам, сражающимся с демонами, а не только что вышедшим из ночного клуба любителям развлечений.
реклама
Хоть комментарий господина Галлерани и напоминает маму, решившую завершить скандал с ребёнком словами «Делай, что хочешь», сыграв тем самым на совести последнего, но в целом разработчик прав. И поступим мы именно так, как он призвал; предварительно почитав/посмотрев рецензии, разумеется.
Релиз Diablo II Resurrected состоится через несколько дней — 23 сентября.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила