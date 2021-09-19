Последнее время в играх со стороны разработчиков стала отчётливо проявляться щепетильность и борьба за целомудрие. Многих геймеров, привыкших к реальной жизни и к тому, что в видеоигры не стоит переносить правила реального мира, это уже не на шутку раздражает: в частности, некоторые игроки с активной гражданской позицией даже призывают бойкотировать ремастер Diablo II из-за менее сексуализированных версий персонажей, в частности, Амазонки.

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Естественно, Blizzard известно о таких призывах, и руководитель Diablo II Resurrected по дизайне Роб Галлерани в беседе с изданием Axios их (призывы) прокомментировал. По словам Галлерани, когда встаёт вопрос о приобретении игры и поддержке компании, игроки должны «делать то, что они считают правильным».

Дополнительно Галлерани также прокомментировал изменившийся в ремастере образ Амазонки. По словам разработчика, при создании ремастера Blizzard хотела сделать внешность персонажей соответствующей воинам, сражающимся с демонами, а не только что вышедшим из ночного клуба любителям развлечений.

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Хоть комментарий господина Галлерани и напоминает маму, решившую завершить скандал с ребёнком словами «Делай, что хочешь», сыграв тем самым на совести последнего, но в целом разработчик прав. И поступим мы именно так, как он призвал; предварительно почитав/посмотрев рецензии, разумеется.

Релиз Diablo II Resurrected состоится через несколько дней — 23 сентября.