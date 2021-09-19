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Постапокалиптический онлайн-экшен Crossout готовится к приходу на iOS и Android

Дата релиза уже названа.
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Студия Gaijin Entertainment собирается перенести многопользовательский экшен Crossout на мобильные устройства, случиться это должно до конца текущего месяца — 30 сентября. Постапокалиптический онлайн-экшен выйдет на iOS и Android, он создавался с нуля специально для мобильных платформ и обладает теми же возможностями, что и большой Crossout.

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Crossout — игра про будущее, в котором эпидемия вируса уничтожила человечество, оставив горстки выживших. Последние объединились в четыре фракции для сражения на бронеавтомобилях, собранных из подручных деталей и запчастей. Эти самые части можно отстреливать и обездвиживать этим врагов.

После выхода проекта разработчики собираются на регулярной основе пополнять его контентом, добавляя новые фракции, карты и так далее. Например, уже в момент выхода Crossout в России будет дан старт новому боевому пропуску, посвящённому фракции Скитальцев. За выполнение заданий полагается выдача деталей кастомизации для машин и разные технические «плюшки». Также в первые две недели все зашедшие в игру получат несколько подарков для «быстрого старта».

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Подробнее о Crossout Mobile можно почитать на официальном сайте.

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