Студия Gaijin Entertainment собирается перенести многопользовательский экшен Crossout на мобильные устройства, случиться это должно до конца текущего месяца — 30 сентября. Постапокалиптический онлайн-экшен выйдет на iOS и Android, он создавался с нуля специально для мобильных платформ и обладает теми же возможностями, что и большой Crossout.

реклама

анонсы и реклама RTX 3060 Ti - цена упала на порядок при обвале Эфира Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри RTX 3060 Ti Gigabyte дешевеет в Ситилинке Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде -12000р на RTX 3080 Gigabyte Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Crossout — игра про будущее, в котором эпидемия вируса уничтожила человечество, оставив горстки выживших. Последние объединились в четыре фракции для сражения на бронеавтомобилях, собранных из подручных деталей и запчастей. Эти самые части можно отстреливать и обездвиживать этим врагов.

После выхода проекта разработчики собираются на регулярной основе пополнять его контентом, добавляя новые фракции, карты и так далее. Например, уже в момент выхода Crossout в России будет дан старт новому боевому пропуску, посвящённому фракции Скитальцев. За выполнение заданий полагается выдача деталей кастомизации для машин и разные технические «плюшки». Также в первые две недели все зашедшие в игру получат несколько подарков для «быстрого старта».

реклама

Подробнее о Crossout Mobile можно почитать на официальном сайте.