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18 минут геймплея Wuchang: Fallen Feathers — экшена, очень сильно похожего на Dark Souls

Фигуристая девушка блуждает по тёмным локациям в обнимку с мечом.
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Разработчики из студии Leenzee Games представили геймплейный ролик Wuchang: Fallen Feathers — экшена, похожего на проекты серии Dark Souls. Говорить что-то о сроках выхода пока очень рано, поэтому пока будем довольствоваться просмотром трейлера.

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Продолжительность ролика получилась достаточно внушительной, игровой процесс очень сильно напоминает о славных минутах, проведённых в Bloodborne и Sekiro. Оригинальностью здесь и не пахнет, зато фигуристая девушка на права главной героини.

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Спецэффекты пока рваные, с анимациями не всегда всё хорошо выглядит, но разработчики из Leenzee Games планируют выпустить своей проект не раньше 2024 года. За это время многое может измениться, если этот проект, конечно доживёт до релиза. Со списком целевых платформ пока всё очень грустно, мы его не знаем. Очередной проект от китайской неизвестной студии, в общем.

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