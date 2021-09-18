18 минут геймплея Wuchang: Fallen Feathers — экшена, очень сильно похожего на Dark Souls
Разработчики из студии Leenzee Games представили геймплейный ролик Wuchang: Fallen Feathers — экшена, похожего на проекты серии Dark Souls. Говорить что-то о сроках выхода пока очень рано, поэтому пока будем довольствоваться просмотром трейлера.
реклама
Продолжительность ролика получилась достаточно внушительной, игровой процесс очень сильно напоминает о славных минутах, проведённых в Bloodborne и Sekiro. Оригинальностью здесь и не пахнет, зато фигуристая девушка на права главной героини.
реклама
Спецэффекты пока рваные, с анимациями не всегда всё хорошо выглядит, но разработчики из Leenzee Games планируют выпустить своей проект не раньше 2024 года. За это время многое может измениться, если этот проект, конечно доживёт до релиза. Со списком целевых платформ пока всё очень грустно, мы его не знаем. Очередной проект от китайской неизвестной студии, в общем.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила