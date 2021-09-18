Crysis Remastered добрался до Steam
Как и было обещано, несколько часов назад Crysis Remastered перестала быть EGS-эксклюзивом на PC, и отныне доступна и в Steam. Таким образом, гораздо более широкая публика может опробовать визуально улучшенную версию проекта, в своё время поставившего на колени почти все игровые компьютеры.
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Базовый ценник на Crysis Remastered в Steam составляет 515 рублей, однако в течение первой недели после выхода на ремастер распространяется 20-процентная скидка. Кроме того, 30-процентная скидка на обновлённую версию полагается всем владельцам оригинальной Crysis в Steam. Проценты суммируются, так что при идеальных условиях вы можете взять Crysis Remastered всего за 258 рублей.
Ремастер культового научно-фантастического боевика от Crytek порадует текстурами более высокого разрешения, трассировкой лучей на основе DirectX и возможностью снова вспомнить свой 2007-й, выкрутив настройки на сверхмаксимальные, которые тут так и называются — «А потянет ли Crysis?». Самостоятельного дополнения Warhead в составе ремастера нет, а жаль.
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Пользуясь случаем, напомним, что 15 октября до прилавков доберётся и полноценная трилогия ремастеров Crysis.
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