Valve откажется от поддержки 32-разрядных операционных систем в Dota 2
Во времена, когда четырёх гигабайт оперативной памяти с великим трудом хватает, чтобы поддерживать операционную систему и базовый набор прикладных программ, разработчики игр ещё находят смысл в осуществлении поддержки 32-разрядных операционных систем. Впрочем, и это скоро останется в прошлом: например, сегодня Valve объявила о том, что в обозримом будущем откажется от поддержки морально устаревших технологий в Dota 2.
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Среди таковых:
- 32-разрядные операционные системы;
- macOS версии древнее 10.14;
- DirectX 9;
- OpenGL;
- XAudio.
Отказаться от вышеизложенного перечня Valve планирует «в ближайшие месяцы». Таким образом, вскоре от игроков в Dota 2 в обязательном порядке потребуется 64-разрядная ОС, а также «железо», поддерживающее DirectX 11 или Vulkan и SDL Audio. Учитывая, что тому же DirectX 11 уже двенадцать лет, проблем на уровне аппаратного обеспечения с этим быть не должно.
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Полностью сосредоточившись на современных технологиях, Valve упростит себе работу по выпуску дальнейших обновлений.
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