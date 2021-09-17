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Valve откажется от поддержки 32-разрядных операционных систем в Dota 2

Всё равно процент таковых смехотворно мал.
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Во времена, когда четырёх гигабайт оперативной памяти с великим трудом хватает, чтобы поддерживать операционную систему и базовый набор прикладных программ, разработчики игр ещё находят смысл в осуществлении поддержки 32-разрядных операционных систем. Впрочем, и это скоро останется в прошлом: например, сегодня Valve объявила о том, что в обозримом будущем откажется от поддержки морально устаревших технологий в Dota 2.

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Среди таковых:

  • 32-разрядные операционные системы;
  • macOS версии древнее 10.14;
  • DirectX 9;
  • OpenGL;
  • XAudio.

Отказаться от вышеизложенного перечня Valve планирует «в ближайшие месяцы». Таким образом, вскоре от игроков в Dota 2 в обязательном порядке потребуется 64-разрядная ОС, а также «железо», поддерживающее DirectX 11 или Vulkan и SDL Audio. Учитывая, что тому же DirectX 11 уже двенадцать лет, проблем на уровне аппаратного обеспечения с этим быть не должно.

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Полностью сосредоточившись на современных технологиях, Valve упростит себе работу по выпуску дальнейших обновлений.

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NTUser
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