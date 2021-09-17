Стратегия в духе Civilization и стимпанковый RPG-боевик: детали новых игр от inXile и Oxide Games
После утечки базы GeForce Now в Сети появились кодовые названия новых игр от Xbox Game Studios, о которых мы до настоящего момента ничего не знали. Внести ясность вызвались журналисты издания Windows Central, которым удалось узнать интригующие подробности о Project Cobalt и Project Indus.
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Итак, Project Cobalt — это новый проект студии inXile Entertainment, шутер от первого лица с ролевыми элементами. Разработчики выбрали в качестве сеттинга стимпанк, вдохновлённый промышленной революцией. Будут там дирижабли, футуристические роботы, паровые двигатели и много чего ещё. Концепт-художник inXile опубликовал арт, которым делимся и мы с вами. Кажется, он действительно имеет прямое отношение к Project Cobalt. упомянутый сотрудник студии утверждает, что новый проект должен выйти в 2023 году.
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Project Indus — 4X-стратегия от студии Oxide Games, которую мы знаем по Ashes of Singularity. Мы имеем дело с игрой, максимально схожей по геймплею с Civilization. Развитие цивилизаций, возведение городок, исследование технологий, возня с системой влияния на конкурентов и военные операции — всё это здесь совершенно точно будет. Известно, что Project Indus выйдет на PC и Xbox (как и Cobalt, собственно).
Журналистам Windows Central дополнительно удалось узнать, что студия Mojang в данный момент занята созданием новых проектов во вселенной Minecraft, а студии World’s Edge поручили заняться развитие игровой серии Age of Empires.
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