Компания Microsoft определилась с точной датой релиза офисного пакета приложений Office 2021 — он выйдет 5 октября, в день релиза Windows 11. В отличие от аналогичного по функционалу пакета Office 365, грядущий набор Office 2021 можно выкупить сразу и навсегда, без необходимости оплаты каких-либо подписок.

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Редмондцы также заявляют, что Office 2021 будет доступен на Windows и macOS. В самом ближайшем времени разработчики обещают обнародовать больше информации о пакете офисных программ. Мы уже знаем, что новый «Офис» получит поддержку полноценного тёмного режима и улучшенные возможности по совместному режиму работы.

Office 2021 совершенно точно станет получать обновления в течение пяти лет после релиза, о других его возможностях будет объявлено дополнительно.