Life is Strange True Colors очистили от Denuvo
Практически сразу после релиза Life is Strange True Colors была взломана и попала на хорошо всем известные файлообменные ресурсы. Ирония заключается в том, что формально в проекте присутствовала DRM-защита Denuvo, но активна она не была, что и позволило злоумышленникам быстренько «оприходовать» новинку. Понимая, что смысла в оставлении Denuvo среди игровых файлов нет, Square Enix удалила данную систему, о чём свидетельствует запись в базе данных Steam. Произошло это ещё три дня назад, но СМИ обратили на данный факт внимание только сегодня.
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Life is Strange True Colors вышла девятого сентября и повествует о девушке по имени Алекс, прибывшей в городок Хейвен Спрингс, чтобы расследовать загадочную причину трагической кончины своего брата. В этом ей поможет сверхъестественная способность «читать» истинные эмоции людей, как бы хорошо те их ни маскировали.
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