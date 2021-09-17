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Энтузиасты сравнили «бету» Call of Duty Vanguard на PlayStation 5 и Xbox Series X|S

Отличается (естественно, в худшую сторону) только Xbox Series S.
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На этой неделе проходит бета-тестирование Call of Duty Vanguard. В связи с этим энтузиасты, принявшие участие в предрелизной проверке, решили наглядно сравнить версии нового шутера на консолях текущего поколения — PlayStation 5, Xbox Series X и Xbox Series S.

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Как и следовало ожидать, разница между PlayStation 5 и старшей версией Xbox Series если и есть, то в пределах едва заметной погрешности: обе приставки справляются с воспроизведением Call of Duty Vanguard при шестидесяти кадрах в секунду в динамическом разрешении от 1620p до 2160p (4K).

Младшая консоль от Microsoft, естественно, теряется на фоне своих болей более производительной сестры: здесь уже и разрешение почти вдвое ниже, и с дальностью прорисовки всё грустно.

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Как справедливо замечают комментаторы, в сравнительном видео отчаянно не хватает PC-версии как ультимативного решения для современного стационарного гейминга. Ну, ничего: впереди релиз, а там и полноценные наглядные тестирования и сравнения появятся как грибы после дождя. Релиз Call of Duty Vanguard, напоминаем, запланирован на 5 ноября.

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