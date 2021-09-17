Автосимулятор Gran Turismo 7 получит поддержку трассировки лучей, но работать она будет только в гараже и на повторах
В последнее время главный идеолог серии автомобильных симуляторов Gran Turismo стал охотно давать интервью разным игровым изданиям, рассказывая о некоторых особенностях грядущей седьмой части. Так, в интервью японскому порталу Game Watch господин Кадзунори Ямаути подтвердил наличие в игре нескольких функций.
реклама
Например, трассировка лучей — да, она действительно будет, но далеко не везде. Сотрудники Polyphony Digital планируют активировать рейтрейсинг в GT7 только на время просмотра повторов и в гараже.
Следующий пункт — симуляция погодных эффектов и дождя, в частности. Дождь в Gran Turismo будет наполнять отдельные участки трассы водой, проезжающие машины станут разбрызгивать скопившуюся благу, поэтому такие места высохнут быстрее. Разработчики собираются реализовать систему расчёта температуры воздуха, влажности и температуры дорожного покрытия. Все эти переменные будут влиять на гонку.
реклама
Напомним, Gran Turismo 7 должна выйти 4 марта 2022 года на PlayStation 5 и PlayStation 4.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила