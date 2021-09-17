В последнее время главный идеолог серии автомобильных симуляторов Gran Turismo стал охотно давать интервью разным игровым изданиям, рассказывая о некоторых особенностях грядущей седьмой части. Так, в интервью японскому порталу Game Watch господин Кадзунори Ямаути подтвердил наличие в игре нескольких функций.

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Например, трассировка лучей — да, она действительно будет, но далеко не везде. Сотрудники Polyphony Digital планируют активировать рейтрейсинг в GT7 только на время просмотра повторов и в гараже.

Следующий пункт — симуляция погодных эффектов и дождя, в частности. Дождь в Gran Turismo будет наполнять отдельные участки трассы водой, проезжающие машины станут разбрызгивать скопившуюся благу, поэтому такие места высохнут быстрее. Разработчики собираются реализовать систему расчёта температуры воздуха, влажности и температуры дорожного покрытия. Все эти переменные будут влиять на гонку.

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Напомним, Gran Turismo 7 должна выйти 4 марта 2022 года на PlayStation 5 и PlayStation 4.