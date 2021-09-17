Новая игра серии Wipeout оказалась проектом для мобильных устройств, геймеры очень недовольны
В современном мире традиционный компьютерный и консольный гейминг, особенно в странах Азии, на долю которых приходится львиная доля выручки в игровом сегменте рынка, семимильными шагами уступает свои позиции геймингу мобильному. Поэтому нет абсолютно ничего удивительного в том, что разработчики пытаются адаптироваться под новые реалии и урвать кусочек этого душистого и вкуснейшего пирога. Так на свет появилась Wipeout Rush — первая за девять лет новая игра данной серии футуристических гоночных игр.
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Впрочем, вместо радости фанаты франшизы испытали лишь огорчение и злость. Дело в том, что Wipeout Rush, как вы уже поняли по заголовку и предыдущему вступительному абзацу, представляет собой мобильную игру для устройств под управлением Android и iOS, геймплей в которой, к тому же, максимально оказуален и сводится лишь к своевременному прожиманию кнопок. В связи с этим вполне ожидаемо, что анонсирующий трейлер Wipeout Rush утонул в дизлайках и негативных комментариях.
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Стоит отметить, что серия Wipeout уже сравнительно давно ушла в мобильный сегмент: последняя игра франшизы, Wipeout 2048, вышла эксклюзивно на портативной приставке PlayStation Vita, поэтому вектор «развития» серии был очевиден уже тогда.
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