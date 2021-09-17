Впереди выходные, настроение у рабочего класса улучшается, а это значит, что самое время проводить распродажи игр и применять давно проверенные способы завлечения в них новой аудитории. Так, в Steam проходит распродажа игр издательства Paradox Interactive, в рамках которой скидки доходят до 80 %, позволяя приобрести желанную игру за совсем незначительную сумму. Поскольку основная сфера деятельности Paradox — это самые разные стратегии, то ближайшие дни можно считать праздником для любителей этого жанра.

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В рамках распродажи издательства, например, можно приобрести следующие игры:

Stellaris за 174 рубля (скидка 75 %);

Hearts of Iron IV за 174 рубля (скидка 75 %);

Crusader Kings III за 744 рубля (скидка 20 %);

Empire of Sin за 830 рублей (скидка 33 %);

Battletech за 181 рубль (скидка 75 %).

Кроме того, стратегии Stellaris и Hearts of Iron IV до понедельника включительно участвуют в акции выходных бесплатного доступа. Так что в базовые издания данных проектов на выходных может поиграть любой желающий.

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Распродажа продлится совсем недолго — всего до 20 сентября — так что если вы давно хотели приобрести что-то из каталога Paradox, то имеет смысл не откладывать это решение в долгий ящик.