Как известно, студия Firaxis Games, известная по Sid Meier’s Civilization и XCOM, решила опробовать себя в супергеройском сеттинге и представила Marvel’s Midnight Suns — тактическую игру в «Марвеловской» вселенной. Само по себе данное сочетание звучит сомнительно, однако представители студии убеждены, что игра в первую очередь придётся по душе именно фанатам XCOM.

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Как уточняет творческий руководитель проекта Джейк Соломон, Midnight Sins во многом напоминает XCOM и во многом повторяет его геймплейные механики, поэтому поклонники культовой франшизы о противостоянии инопланетной угрозе будут чувствовать себя здесь как рыба в воде. Как уверяет Соломон, при игре в Midnight Suns игроки даже будут задействовать те же участки мозга и те же мышцы (имеется в виду так называемая мышечная память), что и в XCOM.

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Несмотря на сходство между проектами, Midnight Suns также создаётся с расчётом на новичков, которым интересен ролевой элемент, а не только тактические сражения с супостатами разных калибров.

Релиз Midnight Suns должен состояться в марте следующего года.