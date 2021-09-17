Firaxis считает, что Marvel’s Midnight Suns придётся по душе фанатам XCOM
Как известно, студия Firaxis Games, известная по Sid Meier’s Civilization и XCOM, решила опробовать себя в супергеройском сеттинге и представила Marvel’s Midnight Suns — тактическую игру в «Марвеловской» вселенной. Само по себе данное сочетание звучит сомнительно, однако представители студии убеждены, что игра в первую очередь придётся по душе именно фанатам XCOM.
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Как уточняет творческий руководитель проекта Джейк Соломон, Midnight Sins во многом напоминает XCOM и во многом повторяет его геймплейные механики, поэтому поклонники культовой франшизы о противостоянии инопланетной угрозе будут чувствовать себя здесь как рыба в воде. Как уверяет Соломон, при игре в Midnight Suns игроки даже будут задействовать те же участки мозга и те же мышцы (имеется в виду так называемая мышечная память), что и в XCOM.
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Несмотря на сходство между проектами, Midnight Suns также создаётся с расчётом на новичков, которым интересен ролевой элемент, а не только тактические сражения с супостатами разных калибров.
Релиз Midnight Suns должен состояться в марте следующего года.
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