Отечественная Atom RPG заглянет на консоли Xbox уже в следующем месяце
Отечественная «наследница» Fallout в лице Atom RPG уже почти три года радует пользователей PC, а на днях обзавелась полноценным дополнением «Трудоград» с новой сюжетной линией и локациями. Всё бы ничего, но платформенное разнообразие у Atom RPG оставляет желать лучшего; но и этот недостаток постепенно исправляется: сегодня, например, стало известно, что вскоре проект заглянет на консоли Xbox.
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Оформить предварительный заказ на Atom RPG в Microsoft Store можно уже сейчас — релиз же запланирован на 8 октября.
Напоминаем, что действие Atom RPG разворачивается в постапокалиптическом постъядерном мире на территории СССР. За время своего существования на просторах Steam проект получил 88-процентный общий пользовательский рейтинг. Не путать с Atomic Heart — ещё одной отечественной игрой в сеттинге альтернативного СССР. Релиз последней ещё неизвестно, когда вообще состоится.
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