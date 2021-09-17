Первое обновление PC-версии Deathloop не исправило ничего важного
Нежданно-негаданно Arkane Studios выпустила для PC-версии Deathloop первое обновление. Но не спешите радоваться: никаких исправлений серьёзных недоработок, из-за которых игра попросту утонула в негативных пользовательских оценках, в первом патче нет.
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Исправления мелкие и, по-хорошему, их внедрение можно было отложить, дабы не давать публике ложных надежд. Так, после установки обновления игроки будут получать более развёрнутые сообщения об ошибках при вылетах Deathloop на рабочий стол из-за несоответствия центрального процессора компьютера минимальным системным требованиям или же по причине отключенных пользователем или сторонним ПО расширений, необходимых для работы игры.
Также в «патчноуте» упоминается исправление ошибки, из-за которой пользователи не могли получать некоторые внутриигровые достижения.
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Arkane, понимая, что этот патч — вовсе не то, что от неё ждут — напомнила, что вовсю расследует проблемы с PC версией Deathloop и сейчас находится на пути их решения.
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