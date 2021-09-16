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В Steam стартовала раздача Titan Quest Anniversary Edition и Jagged Alliance: Gold Edition по случаю 10-летия THQ Nordic

Там же началась распродажа проектов издательства.
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Издательство THQ Nordic отмечает своё 10-летие, по такому случаю на 17 сентября запланирована специальная презентация с анонсами, а некоторые подарки по случаю юбилея игроки могут забрать уже сейчас. Речь идёт о раздаче двух игр в Steam и тематической распродаже. Начнём с бесплатного и вкусного.

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Итак, бесплатно прямо сейчас можно забрать Titan Quest Anniversary Edition и Jagged Alliance: Gold Edition. Первая — это ремейк классического Diablo-подобного проекта, в состав которого также входит дополнение Immortal Throne. Ну а что такое Jagged Alliance — объяснять старожилам не надо. Группа элитных солдат отправляется на помощь жителям островного государства, которые жаждут вернуть всё назад. Для этого нужно будет заниматься наймом и тренировкой солдат, регулярно участвовать в сражении, захватывать территории и следить за деньгами.

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Обе игры можно забрать до 23 сентября, если кому-то этого покажется мало, то с 16-го по 20 сентября THQ Nordic предлагает бесплатно опробовать стратегию Desperados III. Наконец, в рамках тематической распродажи, которая продлится до 23 сентября, доступно множество проектов издательства с очень хорошими скидками. Серия Darksiders, SpellForce, та же Desperados III, Biomutant и многие другие проекты продаются с приличным дисконтом.

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Наконец, специальная презентация с анонсами по случаю 10-летия THQ Nordic начнётся 17 сентября в 22:00 МСК. Там совершенно точно покажут продолжение ролевой игры ELEX от Piranha Bytes и что-нибудь ещё.

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