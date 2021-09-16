Издательство THQ Nordic отмечает своё 10-летие, по такому случаю на 17 сентября запланирована специальная презентация с анонсами, а некоторые подарки по случаю юбилея игроки могут забрать уже сейчас. Речь идёт о раздаче двух игр в Steam и тематической распродаже. Начнём с бесплатного и вкусного.

реклама

анонсы и реклама RTX 3060 Ti - цена упала на порядок при обвале Эфира Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри RTX 3060 Ti Gigabyte дешевеет в Ситилинке Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде -12000р на RTX 3080 Gigabyte Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Итак, бесплатно прямо сейчас можно забрать Titan Quest Anniversary Edition и Jagged Alliance: Gold Edition. Первая — это ремейк классического Diablo-подобного проекта, в состав которого также входит дополнение Immortal Throne. Ну а что такое Jagged Alliance — объяснять старожилам не надо. Группа элитных солдат отправляется на помощь жителям островного государства, которые жаждут вернуть всё назад. Для этого нужно будет заниматься наймом и тренировкой солдат, регулярно участвовать в сражении, захватывать территории и следить за деньгами.

реклама

Обе игры можно забрать до 23 сентября, если кому-то этого покажется мало, то с 16-го по 20 сентября THQ Nordic предлагает бесплатно опробовать стратегию Desperados III. Наконец, в рамках тематической распродажи, которая продлится до 23 сентября, доступно множество проектов издательства с очень хорошими скидками. Серия Darksiders, SpellForce, та же Desperados III, Biomutant и многие другие проекты продаются с приличным дисконтом.

реклама

Наконец, специальная презентация с анонсами по случаю 10-летия THQ Nordic начнётся 17 сентября в 22:00 МСК. Там совершенно точно покажут продолжение ролевой игры ELEX от Piranha Bytes и что-нибудь ещё.