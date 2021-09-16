Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Новые сведения о Gran Turismo 7: поддержка кроссплея между PS5 и PS4, использование возможностей Dual Sense и кое-что ещё

Игра должна выйти в марте будущего года.
+
Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри
Цена пошла вниз на MSI RTX 3060 Ti с падением крипты

Представители команды разработки Gran Turismo 7 из студии Polyphony Digital заявили, что этот проект будет поддерживать кроссплей между консолями PlayStation 4 и PlayStation 5. Для обоих поколений устройств заявлена поддержка всех технических особенностей симулятора, включая динамическую погоду, привязку к времени суток на треках в разных частях мира и другие особенности. Но нужно понимать, что уровень исполнения этих геймплейных особенностей будет отличаться в зависимости от поколения консолей.

реклама

анонсы и реклама
RTX 3060 Ti - цена упала на порядок при обвале Эфира
Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри
RTX 3060 Ti Gigabyte дешевеет в Ситилинке
Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке
RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде
-12000р на RTX 3080 Gigabyte
Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

В рамках интервью с журналистами глава команды разработки Кадзунори Ямаути рассказал, что Gran Turismo 7 находится в разработке с 2017 года — сразу же после завершения разработки Gran Turismo Sport, предыдущего проекта серии.

Ещё один момент, затронутый в ходе беседы, — система управления с использования технологии Dual Sense на PS5. Ямаути отметил, что он хочет реализовать на новом геймпаде не только виброотклик от работающей системы ABS, но и полностью переосмыслить модель управления. Как это будет реализовано — узнаем ближе к публичным тестам, если таковые будут.

реклама

Gran Turismo 7 должна поступить в продажу 4 марта 2022 года.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 3.0 из 5
голосов: 2
Добавить в закладки

Теги

polyphony digital gran turismo 7
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Valheim: масштабное обновление Hearth & Home с ваннами и новой едой уже доступно для установки
+
Новые сведения о Gran Turismo 7: поддержка кроссплея между PS5 и PS4, использование возможностей Dual Sense и кое-что ещё
+
Обновлённые версии BloodRayne и BloodRayne 2 уже скоро выйдут на консолях
+
В Epic Games Store стартовала раздача Speed Brawl и Tharsis
+
В популярном «пиратском» экшене Sea of Thieves через пару дней стартует четвёртый сезон
+
Детектив Sherlock Holmes Chapter One действительно выйдет в середине ноября
+
Роскомнадзор потратит 58,5 млн рублей на создание системы автоматического поиска запрещённого контента в СМИ и соцсетях
19

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: сентябрь 2021
13 сентября 2021 25
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 15 тысяч рублей: сентябрь 2021
10 сентября 2021 42
Ретроклокинг: самый быстрый 486-й CPU
9 сентября 2021 113
Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: сентябрь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
5 сентября 2021 24
Обзор сетевого хранилища Synology DiskStation DS220j
10 сентября 2021 41
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3060 StormX OC (PA-RTX3060 StormX OC 12G)
4 сентября 2021 42

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Выбираем самые «долгоиграющие» комплектующие компьютера, которых хватит на много лет
67
Что сейчас происходит на поверхности Марса
33
Ещё немного о процессорах и Windows 11
24
Far Cry 5 и Far Cry New Dawn: тестирование лучших игровых компьютеров
+
Сколько я заработал за год на Overclockers.ru — показываю 10 самых популярных материалов
19
Обзор и тестирование игрового корпуса MSI MPG Velox 100P Airflow
10
Противостояние неравных: Palit GameRock RTX 3070Ti vs Asus Strix RTX 3070Ti
16
Мои впечатления от игры «Черная метка». Часть вторая
2
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Splinter Duo
3
Мои впечатления от игры «Патриот» (They’re Alive)
1

Сейчас обсуждают

terenty79
20:39
это же копейки в нормальных деньгах. тем более бессмыслено и бесполезно, потому как запрещенный контент и детскую порнографию, у всех находят, когда это надо, всегда обязательно.
Роскомнадзор потратит 58,5 млн рублей на создание системы автоматического поиска запрещённого контента в СМИ и соцсетях
Вячеслав Симаков
20:39
Купил себе сапфир токсик R6900XT СЖО, за 2000€ 2 августа в наличии в магазине было таких карт 18 шт. Мне карта понравилась хорошие высокие частоты и охлаждение карты. В покое вертушки отдыхают, темпи...
AMD продолжает терять долю на рынке видеокарт, а геймеры покупают NVIDIA GeForce GTX 1060 – Steam
ev_rus
20:28
Отличная карта настольная современная 3050ти, особенно сделали бы ее на 6гб ддр6. По небольшой цене сколько народа могли недорого на нее перейти, масса, как раз со всяких 1050/1060. Но при нынешнем ба...
Бюджетная GeForce RTX 3050 Ti так и не поступила в продажу, а шансов на её выход всё меньше
ArcheryTxs
20:25
Пишу из 16 го сентября. Минималка на 6600хт в магазинах города - 71000р. Привет всем купившим за полтос, вы угадали с покупкой.
RX 6600 XT исчезли из ДНС, но появились в другом магазине, и по ценам ниже, чем у торговцев с Авито
Александр Шнурок
20:24
Путь в не куда, в начале ставят мощнве карты а потом их урезают до минимума. Если уж не способны создать маньше размеров видюху без урезки то зачем названия те-же давать? Также 3060 в обычном компе эт...
Ноутбук Redmi G 2021 будет оснащен восьмиядерным процессором от AMD и RTX 3000 серии
ArcheryTxs
20:21
Про возвраты джойстиков забавно ))
Рассматриваем набор настоящего фаната Cyberpunk 2077
ev_rus
20:15
Ничего она не выпячивается, там где она есть. Например в ярком художественном Ascent при включении лучей на освещение/преломления/отражения, оно (освещение, отражения) становится красивее и мягче. Так...
55 игр уже получили поддержку бесплатного буста AMD FidelityFX Super Resolution
LoL
20:08
Были круты К12 и проект SkyBridge =)
AMD: мы готовы производить чипы ARM
Bryant333
20:08
Кто-то просто решил убрать конкурента 🤣
В США за мошенничество осуждён основатель крипто-хедж-фондов
Виталий Shokerxxx
20:06
что то что это скорость света. скорость одинакова как и пинг. или больше метров мона передать? и то не факт так как много побочных факторов та же солнечная активность и ионосфера.
Посредством лазерного луча в Африке передано 700 ТБ данных на расстояние около пяти километров
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем