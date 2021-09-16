Новые сведения о Gran Turismo 7: поддержка кроссплея между PS5 и PS4, использование возможностей Dual Sense и кое-что ещё
Представители команды разработки Gran Turismo 7 из студии Polyphony Digital заявили, что этот проект будет поддерживать кроссплей между консолями PlayStation 4 и PlayStation 5. Для обоих поколений устройств заявлена поддержка всех технических особенностей симулятора, включая динамическую погоду, привязку к времени суток на треках в разных частях мира и другие особенности. Но нужно понимать, что уровень исполнения этих геймплейных особенностей будет отличаться в зависимости от поколения консолей.
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В рамках интервью с журналистами глава команды разработки Кадзунори Ямаути рассказал, что Gran Turismo 7 находится в разработке с 2017 года — сразу же после завершения разработки Gran Turismo Sport, предыдущего проекта серии.
Ещё один момент, затронутый в ходе беседы, — система управления с использования технологии Dual Sense на PS5. Ямаути отметил, что он хочет реализовать на новом геймпаде не только виброотклик от работающей системы ABS, но и полностью переосмыслить модель управления. Как это будет реализовано — узнаем ближе к публичным тестам, если таковые будут.
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Gran Turismo 7 должна поступить в продажу 4 марта 2022 года.
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