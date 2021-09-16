Разработчики из студии Rare сообщили, что в самом ближайшем времени (с 23 сентября) в «пиратском» онлайновом экшене Sea of Thieves стартует четвёртый сезон. Весь наградной контент, который будет выдаваться игрокам в рамках нового сезона, посвятят тематике путешествий по подводному миру.

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Сам набор «плюшек» довольно ожидаемый для таких мероприятий: новые костюмы для героев, мелкие аксессуары, внутренняя валюта, корабли и прочее. Для самой полной комплектации героя положенным скарбом нужно иметь во владении актуальный сезонный абонемент. Четвёртый сезон продлится три месяца, проникнуться атмосферой грядущих приключений можно с помощью выложенного разработчиками трейлера.

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Sea of Thieves доступна для установки на PC, Xbox Series X|S и Xbox One. В магазине Valve у проекта имеется 90% рейтинга на основании более 138 тысяч отзывов.