Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

В популярном «пиратском» экшене Sea of Thieves через пару дней стартует четвёртый сезон

Игра-сервис, как тут иначе?
+
Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри
Цена пошла вниз на MSI RTX 3060 Ti с падением крипты

Разработчики из студии Rare сообщили, что в самом ближайшем времени (с 23 сентября) в «пиратском» онлайновом экшене Sea of Thieves стартует четвёртый сезон. Весь наградной контент, который будет выдаваться игрокам в рамках нового сезона, посвятят тематике путешествий по подводному миру.

реклама

анонсы и реклама
RTX 3060 Ti - цена упала на порядок при обвале Эфира
Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри
RTX 3060 Ti Gigabyte дешевеет в Ситилинке
Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке
RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде
-12000р на RTX 3080 Gigabyte
Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Сам набор «плюшек» довольно ожидаемый для таких мероприятий: новые костюмы для героев, мелкие аксессуары, внутренняя валюта, корабли и прочее. Для самой полной комплектации героя положенным скарбом нужно иметь во владении актуальный сезонный абонемент. Четвёртый сезон продлится три месяца, проникнуться атмосферой грядущих приключений можно с помощью выложенного разработчиками трейлера.

реклама

Sea of Thieves доступна для установки на PC, Xbox Series X|S и Xbox One. В магазине Valve у проекта имеется 90% рейтинга на основании более 138 тысяч отзывов.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

microsoft sea of thieves rare
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

В Epic Games Store стартовала раздача Speed Brawl и Tharsis
+
В популярном «пиратском» экшене Sea of Thieves через пару дней стартует четвёртый сезон
+
Детектив Sherlock Holmes Chapter One действительно выйдет в середине ноября
+
Роскомнадзор потратит 58,5 млн рублей на создание системы автоматического поиска запрещённого контента в СМИ и соцсетях
7
Градострой Timberborn с крутыми бобрами-инженерами уже вышел по программе раннего доступа
1
Неоднозначный хоррор Succubus отправился в печать
+
Игроки обрушили рейтинг Deathloop на Metacritic из-за проблем PC-версии
10

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: сентябрь 2021
13 сентября 2021 25
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 15 тысяч рублей: сентябрь 2021
10 сентября 2021 42
Ретроклокинг: самый быстрый 486-й CPU
9 сентября 2021 113
Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: сентябрь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
5 сентября 2021 24
Обзор сетевого хранилища Synology DiskStation DS220j
10 сентября 2021 41
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3060 StormX OC (PA-RTX3060 StormX OC 12G)
4 сентября 2021 42

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Выбираем самые «долгоиграющие» комплектующие компьютера, которых хватит на много лет
66
Ещё немного о процессорах и Windows 11
24
Что сейчас происходит на поверхности Марса
30
Реакция игровой общественности на отмену "ИгроМира-2021"
36
Far Cry 5 и Far Cry New Dawn: тестирование лучших игровых компьютеров
+
Сколько я заработал за год на Overclockers.ru — показываю 10 самых популярных материалов
19
Обзор и тестирование игрового корпуса MSI MPG Velox 100P Airflow
10
Противостояние неравных: Palit GameRock RTX 3070Ti vs Asus Strix RTX 3070Ti
16
Мои впечатления от игры «Черная метка». Часть вторая
2
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Splinter Duo
3

Сейчас обсуждают

pavel80
18:28
Опять освоят бабки.
Роскомнадзор потратит 58,5 млн рублей на создание системы автоматического поиска запрещённого контента в СМИ и соцсетях
omoikane
18:25
не работает тут норм ЧС, то работает то нет :D
Сколько я заработал за год на Overclockers.ru — показываю 10 самых популярных материалов
omoikane
18:24
Он всякий мусор не только тут постит, но еще на днс клабе :D
Сколько я заработал за год на Overclockers.ru — показываю 10 самых популярных материалов
D3m0n
18:24
>>48537-amazon-graviton2-s-64-yadrami-rabotaet-bystree-intel-xeon.html Все работают быстрее, чем intel xeon...
Процессоры AMD EPYC Milan-X получат до 768 МБ кэш-памяти третьего уровня
Шваброид
18:24
Виталя, я тебе открою страшную тайну, но Подвальный уже давно сидит, тут уже кроме ПЖИВ-а не осталось никого, обнови методички.
Роскомнадзор потратит 58,5 млн рублей на создание системы автоматического поиска запрещённого контента в СМИ и соцсетях
xapoiii
18:22
пральна, нех говно покупать
Обладатели процессоров Alder Lake-S бесплатно получат новые крепления для кулеров от Arctic
Саша Устецький
18:16
на ютубе канал про-хай тех есть тест 5700g
В погоне за производительностью: процессоры – сентябрь 2021
Саша Устецький
18:15
кофе лейки где?
В погоне за производительностью: процессоры – сентябрь 2021
omoikane
18:13
отличие колоссальное. Другие короновирусы в популяции уже 10ки и сотни лет существуют, да и тысячи навернео некоторые. А 19тый новый. Это же элементарная биология лол, устойчивость у популяции людей к...
36-летний стример игры Minecraft умер от осложнений, связанных с COVID-19
omoikane
18:07
А твои симптомы похожи на отравление как и писал выше :D Не может быть реакция на вирус под 40 и сразу все норм, на вакцину может, на реальный вирус нет.
36-летний стример игры Minecraft умер от осложнений, связанных с COVID-19
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем