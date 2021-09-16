Детектив Sherlock Holmes Chapter One действительно выйдет в середине ноября
Несколько дней назад в Сеть просочилась информация о том, что детективный проект Sherlock Holmes Chapter One выйдет 16 ноября. Сегодня, ровно за два месяца до указанной даты, разработчики из Frogwares подтвердили утечку, попутно опубликовав 7-минутный видеоролик с демонстрацией игрового процесса.
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Напоминаем, что в Sherlock Holmes Chapter One мы играем за ещё совсем молодого Шерлока Холмса, которому предстоит отправиться на средиземноморский островок и расследовать одно из морально сложнейших дел в своей карьере — загадку гибели собственной матери.
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16 ноября игра выйдет на PC и консолях текущего поколения (PlayStation 5 и Xbox Series). Версии для «пастгена» задержатся на неопределённое время.
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