Роскомнадзор потратит 58,5 млн рублей на создание системы автоматического поиска запрещённого контента в СМИ и соцсетях
На портале госзакупок появился тендер на создание автоматической системы поиска запрещённой информации в СМИ, мессенджерах и соцсетях. Тендер разместил Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ), который подчиняется Роскомнадзору.
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Сама система должна получить название «Мониторинг информационных ресурсов» (ИС МИР), главная её задача — выявлять данные, распространение которых в России ограничено или запрещено. Также система сможет отслеживать зеркала заблокированных сайтов и даже оценивать мнение авторов.
Создание ИС МИР будет разбито на два этапа, тендер пока объявлен только на первый этап стоимостью в 58,5 млн рублей. ГРЧЦ планирует выбрать подрядчика до 17 сентября. После завершения разработки «Мониторинг информационных ресурсов» будет способен делать следующее:
- отслеживать публикации с «запрещённой информацией»;
- отслеживать зеркала заблокированных сайтов и «неточные смысловые копии» материалов;
- группировать тексты по упоминаемым людям, организациям и локациям;
- анализировать мнение автора публикации и давать оценку по трём категориям: негативной, нейтральной и позитивной.
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В техзадании указано, что изначально система ИС МИР-1 должна будет поддерживать одновременную работу не менее 500 пользователей, а данные должны храниться в течение трёх лет.
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