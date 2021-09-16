Разработчики из небольшой студии Mechanistry объявили о выпуске в ранний доступ Steam своего первого проекта под названием Timberborn. Что ж, дебют уже можно назвать успешным: в сервисе Valve у проекта 93-процентный пользовательский рейтинг, а сама новинка быстро оказалась в списке самых продаваемых проектов на текущий момент.

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Timberborn повествует о том, как человечество исчезло, а на его место пришли антропоморфные бобры, у которых наконец-то появилась возможность реализовать все свои архитектурные и инженерные идеи. В Timberborn нам предстоит возвести полноценный бобровый город, в котором есть всё необходимое для жизни данных зубастиков. Безусловно, перед нами своеобразная пародия на типичные градостроительные симуляторы, поэтому к бобрам следует относиться как к людям — им нужны водопровод, промышленность, жильё, дороги, а также монументальные сооружения.

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Помимо Steam проект также доступен в Epic Games Store и GOG. В раннем доступе Timberborn продержат как минимум год: за это время в игре появится новый контент и расширится игровой процесс.