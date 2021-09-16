Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Неоднозначный хоррор Succubus отправился в печать

Хотя формально никакой печати, понятное дело, нет.
+
Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри
Цена пошла вниз на MSI RTX 3060 Ti с падением крипты

Около трёх недель остаётся до запуска Succubus — сиквела неоднозначного хоррора Agony — поэтому его разработчики из польской студии под говорящим названием Madmind объявили о том, что проект достиг стадии готовности, позволяющей ему отправиться в печать, или, как выражаются на Западе, «на золото».

реклама

анонсы и реклама
RTX 3060 Ti - цена упала на порядок при обвале Эфира
Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри
RTX 3060 Ti Gigabyte дешевеет в Ситилинке
Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке
RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде
-12000р на RTX 3080 Gigabyte
Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Таким образом, обозначенная ранее дата 5 октября теперь изменится только в случае обнаружения труднопоправимых ошибок и фатальных проблем, которые невозможно решить патчами первого дня.

Проект представляет собой боевик в сеттинге ада, где нам необходимо постепенно зачищать локации, не отвлекаясь на соблазнительных демонесс. Именно из-за последнего пункта данный хоррор и неоднозначен, и, так сказать, рассчитан на любителя и большого ценителя.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

agony succubus madmind
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

В популярном «пиратском» экшене Sea of Thieves через пару дней стартует четвёртый сезон
+
Детектив Sherlock Holmes Chapter One действительно выйдет в середине ноября
+
Роскомнадзор потратит 58,5 млн рублей на создание системы автоматического поиска запрещённого контента в СМИ и соцсетях
3
Градострой Timberborn с крутыми бобрами-инженерами уже вышел по программе раннего доступа
1
Неоднозначный хоррор Succubus отправился в печать
+
Игроки обрушили рейтинг Deathloop на Metacritic из-за проблем PC-версии
10
Анонсирована Into the Echo — многопользовательская ролевая игра с умиротворяющей атмосферой от разработчиков-дебютантов
3
Razer представила стильные напальчники для настоящих мобильных геймеров
9
У Black Desert появится полноценная версия для PS5 и Xbox Series
+
«Симулятор злодея» Evil Genius 2: World Domination получил дополнение, посвящённое игре Portal от Valve
+

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: сентябрь 2021
13 сентября 2021 25
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 15 тысяч рублей: сентябрь 2021
10 сентября 2021 42
Ретроклокинг: самый быстрый 486-й CPU
9 сентября 2021 113
Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: сентябрь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
5 сентября 2021 24
Обзор сетевого хранилища Synology DiskStation DS220j
10 сентября 2021 41
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3060 StormX OC (PA-RTX3060 StormX OC 12G)
4 сентября 2021 42

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Выбираем самые «долгоиграющие» комплектующие компьютера, которых хватит на много лет
66
Ещё немного о процессорах и Windows 11
23
Что сейчас происходит на поверхности Марса
30
Реакция игровой общественности на отмену "ИгроМира-2021"
36
Far Cry 5 и Far Cry New Dawn: тестирование лучших игровых компьютеров
+
Сколько я заработал за год на Overclockers.ru — показываю 10 самых популярных материалов
17
Обзор и тестирование игрового корпуса MSI MPG Velox 100P Airflow
10
Противостояние неравных: Palit GameRock RTX 3070Ti vs Asus Strix RTX 3070Ti
16
Мои впечатления от игры «Черная метка». Часть вторая
2
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Splinter Duo
3

Сейчас обсуждают

Собакевич
17:38
Не могу понять - что подразумевается под "поддержкой" водянки? По факту, в большинство корпусов, так и или иначе можно вкорячить СВО. Вот в моем HAF 932 было отверстие сверху - для заправки (например)...
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Splinter Duo
Simon Crebbs
17:34
Лейтенантики вместо поиска непатриотичного контента зависают на PornHub. Поэтому решено было состряпать автоматическую системку. Что из этого получится? Как и всегда: деньги своруют силовики, системку...
Роскомнадзор потратит 58,5 млн рублей на создание системы автоматического поиска запрещённого контента в СМИ и соцсетях
SweetLow
17:32
>Процессоры Intel преодолели планку в 4 ГГц около 20 лет назад Зелотушка, а какие это камни интела 20 лет назад планку в 4 гигагерца взяли?
Выясняем, сколько мегагерц нужно современному игровому процессору – 4 ГГц vs 5 ГГц от SH
Руслан Черванёв
17:32
Сама игра норм, у неё с Денувой несостыковки какие-то. Фризы, статтеры и просадки из-за защиты.
Игроки обрушили рейтинг Deathloop на Metacritic из-за проблем PC-версии
Жорiн з Азову
17:31
Самэ так. Заборонэно тилькы руський фашизм. Украйинському и крымо-татарському - быть!
Украина может сделать Биткоин официальной валютой в ходе цифровой трансформации страны
Дым Туман
17:31
ему с хутора виднее)
Украина может сделать Биткоин официальной валютой в ходе цифровой трансформации страны
Сергей Андросов
17:31
специально для черных обезьян поясняю, Карабах как отдельное образование не признан никем, а значит никакого нападения на Армению не было, не было также никаких просьб о помощи от Армении и ОДКБ к это...
Украина может сделать Биткоин официальной валютой в ходе цифровой трансформации страны
T.I.
17:30
полезно, а то со своим умным голосованием и новостей про коррупционеров всю малину им портят. (но все равно - гнать едро в ведро)
Роскомнадзор потратит 58,5 млн рублей на создание системы автоматического поиска запрещённого контента в СМИ и соцсетях
OgoGoLog
17:30
"создание системы автоматического поиска" Товарищ майор устал?
Роскомнадзор потратит 58,5 млн рублей на создание системы автоматического поиска запрещённого контента в СМИ и соцсетях
Олег Анетько
17:29
Все гораздо банальнее. TSMC квот не дает больше.
Сроки ожидания процессоров AMD в десять раз больше, чем в случае с Intel
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем