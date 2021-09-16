Около трёх недель остаётся до запуска Succubus — сиквела неоднозначного хоррора Agony — поэтому его разработчики из польской студии под говорящим названием Madmind объявили о том, что проект достиг стадии готовности, позволяющей ему отправиться в печать, или, как выражаются на Западе, «на золото».

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Таким образом, обозначенная ранее дата 5 октября теперь изменится только в случае обнаружения труднопоправимых ошибок и фатальных проблем, которые невозможно решить патчами первого дня.

Проект представляет собой боевик в сеттинге ада, где нам необходимо постепенно зачищать локации, не отвлекаясь на соблазнительных демонесс. Именно из-за последнего пункта данный хоррор и неоднозначен, и, так сказать, рассчитан на любителя и большого ценителя.