Игроки обрушили рейтинг Deathloop на Metacritic из-за проблем PC-версии
Как вы уже хорошо знаете, PC-версия Deathloop оказалась очередным кошмаром наяву: оптимизация хромает на обе ноги, с воспроизведением игры затрудняются даже компьютеры верхнего и высшего ценовых диапазонов. В условиях полного несоответствия требовательности игры к «железу» и уровня её графического исполнения геймеры справедливо решили «проучить» разработчиков, обрушив пользовательские рейтинги Deathloop везде, где это только возможно. Первой под праведный геймерский гнев попала Steam-страница проекта, затем — страничка на агрегаторе Metacritic.
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На сегодняшний день средняя пользовательская оценка PC-версии Deathloop на Metacritic составляет 3,4 балла из 10 возможных, что достаточно комично (вернее даже трагикомично) смотрится рядом с 88-балльной оценкой профессиональных обозревателей и критиков.
Студия Arkane в курсе проблем c PC-версией Deathloop и уже ищет пути их решения. Если же отбросить техническую сторону, то Deathloop можно назвать достойнейшим проектом с увлекательным геймплеем, продуманным миром и харизматичными героями. Просто таковы реалии современного игропрома — на релизе, и уж тем более по предзаказу игры лучше не покупать: нервы целее будут.
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