Без отдельных новостей о «нативных» версиях для консолей PlayStation 5 и Xbox Series X|S сегодня обходится редкая игра. Не стала исключением и широко известная в определённых кругах Black Desert, разработчики которой сообщили о подготовке соответствующих версий игры на её официальном сайте.

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Когда состоится их запуск, разработчики пока не берутся даже предполагать. Дело в том, что хотя базовые этапы подготовки к производству «некстгенных» версий Black Desert преодолены, коллектив Pearl Abyss всё же сконцентрирован на поддержке уже существующих версий игры. Как только работа будет выполнена, все владельцы нынешних консольных версий Black Desert получат обновлённые версии бесплатно.

Стоит также отметить, что помимо поддержки Black Desert студия Pearl Abyss также вовсю корпит ещё над тремя новыми проектами — Crimson Desert, Plan 8 и DokeV — которые также «отъедают» время и производственные ресурсы.