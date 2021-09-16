Охота и уютная деревушка в трейлере к скорому выходу «выживача» Medieval Dynasty
Уже через неделю — 23 сентября — средневековый «выживач» с элементами ролевой игры и строительного симулятора Medieval Dynasty выйдет из раннего доступа Steam, став полноценной и полноправной игрой. Разработчики проекта справедливо решили последовать современной традиции и опубликовать сопутствующий релизный видеоролик заранее, дабы потенциальные игроки примерно представляли себе, что собой представляет игра.
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В Medieval Dynasty мы попадаем в средневековый мир, где должны будем построить дом, посадить дерево и воспитать сына, попутно защищая свою семью и свою деревню от нападений диких животных и различных криминальных элементов. Семья может стать началом настоящей династии, так что ваша конкретная семья должна не просто выживать, но и заручиться уважением среди соседей, и тогда, быть может, вы станете влиятельным и процветающим кланом.
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За время пребывания в раннем доступе Medieval Dynasty получила 91-процентный пользовательский рейтинг, так что ожидания от полноценного релиза лично у нас самые высокие.
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