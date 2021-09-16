Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Охота и уютная деревушка в трейлере к скорому выходу «выживача» Medieval Dynasty

Бандиты + топор = «мы вам не покажем дальше».
+
Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри
Цена пошла вниз на MSI RTX 3060 Ti с падением крипты

Уже через неделю — 23 сентября — средневековый «выживач» с элементами ролевой игры и строительного симулятора Medieval Dynasty выйдет из раннего доступа Steam, став полноценной и полноправной игрой. Разработчики проекта справедливо решили последовать современной традиции и опубликовать сопутствующий релизный видеоролик заранее, дабы потенциальные игроки примерно представляли себе, что собой представляет игра.

реклама

анонсы и реклама
RTX 3060 Ti - цена упала на порядок при обвале Эфира
Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри
RTX 3060 Ti Gigabyte дешевеет в Ситилинке
Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке
RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде
-12000р на RTX 3080 Gigabyte
Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

В Medieval Dynasty мы попадаем в средневековый мир, где должны будем построить дом, посадить дерево и воспитать сына, попутно защищая свою семью и свою деревню от нападений диких животных и различных криминальных элементов. Семья может стать началом настоящей династии, так что ваша конкретная семья должна не просто выживать, но и заручиться уважением среди соседей, и тогда, быть может, вы станете влиятельным и процветающим кланом.

реклама

За время пребывания в раннем доступе Medieval Dynasty получила 91-процентный пользовательский рейтинг, так что ожидания от полноценного релиза лично у нас самые высокие.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

medieval dynasty
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Охота и уютная деревушка в трейлере к скорому выходу «выживача» Medieval Dynasty
+
Продажи аниме-экшена Tales of Arise превысили отметку в миллион копий
+
Инсайдер раскрыл новые даты начала ОБТ Battlefield 2042
3
Ритм-экшен BPM Bullets Per Minute совсем скоро выйдет на консолях
1
Официально: Battlefield 2042 отложили до 19 ноября
4
До конца сентября в продажу поступит Industria — сюжетный шутер, в котором слишком много духа Half-Life 2
25

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: сентябрь 2021
13 сентября 2021 25
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 15 тысяч рублей: сентябрь 2021
10 сентября 2021 42
Ретроклокинг: самый быстрый 486-й CPU
9 сентября 2021 113
Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: сентябрь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
5 сентября 2021 24
Обзор сетевого хранилища Synology DiskStation DS220j
10 сентября 2021 41
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3060 StormX OC (PA-RTX3060 StormX OC 12G)
4 сентября 2021 42

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Выбираем самые «долгоиграющие» комплектующие компьютера, которых хватит на много лет
58
Ещё немного о процессорах и Windows 11
20
Реакция игровой общественности на отмену "ИгроМира-2021"
36
Что сейчас происходит на поверхности Марса
22
Far Cry 5 и Far Cry New Dawn: тестирование лучших игровых компьютеров
+
Обзор и тестирование игрового корпуса MSI MPG Velox 100P Airflow
9
Сколько я заработал за год на Overclockers.ru — показываю 10 самых популярных материалов
13
Мои впечатления от игры «Черная метка». Часть вторая
2
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Splinter Duo
+

Сейчас обсуждают

sop18
13:00
А есть ли томос у Папы Римского ? У того же Варфоломея ? Тоже прошлепали ?))) И у самого Христа его не было.))) Как то они все без томоса обходились и обходятся
Православная Церковь Украины запустила приложение "Моя церковь"
la4mer2018
12:59
С того самого. Самопровозглашённая секта. Томос - документ. А у РПЦ его нет ))) Прошляпили ))
Православная Церковь Украины запустила приложение "Моя церковь"
sop18
12:59
А томоса в упор не видите ?))) Да у вас еще и проблемы со зрением)))
Православная Церковь Украины запустила приложение "Моя церковь"
vitosol
12:58
У меня 3 SSD (480ГБ-ос; 2ТБ-программы, игры; 240ГБ-резерв ОС. HDD-4ТБ-для скачанных файлов; 1ТБ-ветеран(WD), всё никак не сломается.
Toshiba выводит на рынок жёсткие диски объёмом 18 ТБ с гелиевым наполнением и технологией FC-MAMR
sop18
12:58
С какого перепугу ? В ваших фантазиях разве что.
Православная Церковь Украины запустила приложение "Моя церковь"
la4mer2018
12:58
Да, именно. Гундяеевская кобла, как ни забавно ))
Православная Церковь Украины запустила приложение "Моя церковь"
la4mer2018
12:58
Нет, не ляпнул, а упомянул, что РПЦ, де юре - секта. ))) Так при чем тут украина иже с ними? ))) А то вы всех хохлов перебрали, да ещё и грузин, до кучи )))
Православная Церковь Украины запустила приложение "Моя церковь"
OgoGoLog
12:56
Ясно, ною я при том, что именно ты бегаешь и под каждый комментарий выкладываешь свое ненужное мнение. Ок, на этом и сойдемся.
Авторы Deathloop решают технические проблемы в PC-версии игры
sop18
12:56
Однако про томос ляпнули ? Так какое вам дело "до тёрок жирнорясых" ? ))) Опять приступ двоемыслия ? Или опять оперативка кончилась ? На случай приступа амнезии.)))
Православная Церковь Украины запустила приложение "Моя церковь"
la4mer2018
12:56
Да, дипломированный. Как ни печально для вас. )))
Православная Церковь Украины запустила приложение "Моя церковь"
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем