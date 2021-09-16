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Инсайдер раскрыл новые даты начала ОБТ Battlefield 2042

В сентябре, как и следовало ожидать, тест не пройдёт.
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Вчера поздним вечером DICE подтвердила слухи и объявила о переносе выхода Battlefield 2042 почти на месяц — с 22 октября на 19 ноября. Официально объявленная причина — сложности производства, вызванные пандемией и, как следствие, необходимостью работы в соответствующих условиях, далёких от идеальных.

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В ближайшее время DICE должна поделиться с нами новостями касательно новых сроков проведения открытого бета-тестирования шутера, однако инсайдеры вновь работают на опережение. Как передаёт авторитетный инсайдер Том Хендерсон, проведение открытого бета-тестирования сместилось на две недели: доступ для предзаказчиков откроется 6 октября, для всех остальных — 8 октября. А вот как долго пройдёт тестирование, пока неизвестно, но рискнём предположить, что до 10 октября включительно.

Напоминаем, в Battlefield 2042 мы попадаем в недалёкое будущее, где сможем поуправлять суперсовременной техникой, многие образцы которой ещё даже не приняты на вооружение, и пострелять из прототипов оружия будущего. Естественно, без толики научного вымысла не обошлось: так, например, сеттингом Battlefield 2042 стала Земля после череды климатических катастроф, в результате которых были уничтожены десятки государств, а их бывшие граждане стали так называемыми Неприкаянными, за которых мы и будем играть в рамках сетевых баталий. Как таковой сюжетной кампании в Battlefield 2042 нет — повествование будет выполнено иным способом.

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