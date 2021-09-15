Неприличное количество свободного времени и установленный на компьютере Minecraft — это сочетание, которое порой приводит к ошеломительным результатам. Так, например, энтузиаст под ником Vistachess не просто вознамерился, а уже вовсю осуществляет свой замысел по воспроизведению «внутри» Minecraft сразу нескольких планет из вселенной «Звёздных войн».

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По замыслу энтузиаста, в финальном продукте должны быть представлены все более или менее значимые планеты Галактической Республики/Империи. На сегодняшний же день он уже завершил работу над столичной планетой-городом Корусант и находящейся на задворках галактики пустынной планетой Татуин — родиной Энакина Скайуокера.

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Если верить Vistachess’у, то на создание двух планет он потратил год. Сколько часов в день энтузиаст занимался воссозданием миров ЗВ, не уточняется, но логично предположить, что запредельно много. На осуществление замысла энтузиасту потребуется ещё несколько лет: Галактика большая, планет в ней много, детализация у всех разная.