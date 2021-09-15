Square Enix с различимым чувством гордости сообщила о том, что количество загрузок её мобильной игры NieR Re[in]carnation перевалило за пятнадцать миллионов. Издательство считает данную статистику достойной того, чтобы в её честь провести в игре праздничные мероприятия, в ходе которых игроки будут получать различные внутриигровые подарки и награды.

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Стоит отметить, что данное мобильное ответвление серии NieR изначально появилось в Японии, и по состоянию на март этого года достигло там десяти миллионов проданных копий. В конце июля проект добрался до «западного» рынка. Очевидно, что на этом самом «западе» NieR Re[in]carnation пользуется совсем незначительной в общей статистике популярностью.

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Важно помнить, что NieR Re[in]carnation — условно-бесплатный проект, поэтому судить о его финансовой успешности исключительно по статистике загрузок в корне неправильно. А вот что там с финансами, издатель пока информировать нас не торопится.