Сразу несколько инсайдеров сообщают о том, что Battlefield 2042 не выйдет в срок
Сегодня утром в Сети с подачи журналиста и по совместительству инсайдера Джеффа Грабба появилась информация о том, что на этой неделе будет объявлено о переносе выхода ещё как минимум одной игры. Коллеги Грабба по инсайдерскому цеху решили продолжить эту мысль и сразу относительно большой группой рапортуют о переносе выхода Battlefield 2042.
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Так, инсайдер Dealer сообщает, что Battlefield 2042 задержится до следующего года, в то время как инсайдер Speshal Nick заявляет лишь о переносе в целом — без указания конкретных сроков или дат. Третьим высказаться на эту тему решил Том Хендерсон — человек, чьи утечки информации касательно Battlefield 2042 все до единой по итогу оказались правдивыми. Согласно сведениям Хендерсона, он тоже слышал о переносе выхода Battlefield 2042, однако называет куда более демократичные сроки: несколько недель, или в конце ноября, да и бета-тестирование якобы по-прежнему проведут 22 сентября.
Пока вышеизложенные сведения не подтверждены официально, напомним, что DICE и Electronic Arts планируют выпустить Battlefield 2042 в следующем месяце — 22 октября, на всех актуальных платформах.
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