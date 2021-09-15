Кинематографичный трейлер Star Wars: Hunters — мобильного проекта для iOS, Android и Switch
Star Wars: Hunters, новая игра во вселенной «Звёздных войн», получил кинематографичный трейлер. Сразу оговоримся, что речь идёт о проекте, который делается для мобильных устройств и консоли Nintendo Switch. В ролике нам показывают битву ситха Ривы, вуки Грозз, мандалорца Арана Тала с участием бойцов сопротивления и дроидов.
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Если вас Star Wars: Hunters заинтересовала, то дополнительно сообщаем, что действие игры происходит после падения Галактической Империи. Авторы утверждают, что игрок сможет выбрать сторону силы и примет участие в битвах с бойцами противоборствующей стороны.
Все драки будут происходить на узнаваемых локациях вселенной «Звёздных войн». Для проекта заявлена условно-бесплатная модель распространения — то есть, транзакции будут.
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Подробности о Star Wars: Hunters можно узнать на официальном сайте проекта. Релиз намечен на 2022 год.
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