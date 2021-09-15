Игровая студия 1047 Games, которая в ответе за перспективный условно-бесплатный шутер Splitgate, получила инвестиций аж на $100 миллионов. Генеральный директор компании Иэн Пру дал после этого понять, что его команда останется независимых коллективом, который будет работать в тесной связке с неравнодушным сообществом. Лукавство это или нет — каждый решит для себя сам, но приход инвестиций точно поможет 1047 Games расширить команду разработки и больше времени и сил уделять развитию Splitgate.

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1047 Games обещает быстрее исправлять ошибки в Splitgate, чаще выпускать для него обновления, увеличить число одновременно играющих игроков и добавлять больше контента с оглядкой на запросы от сообщества. Разработчиков приход денег от инвесторов очень вдохновил, они собираются превратиться в студию, которая создаёт AAA-проекты, но при этом высоко ценит мнение сообщества.

реклама We have just raised $100 MILLION to continue our journey as an independent, community-first game studio.



Read more about it below: pic.twitter.com/jltcqMsvRb — Splitgate - Season 0 (@Splitgate) September 14, 2021

Что до нынешнего состояния Splitgate, то ещё в прошлом месяце 1047 Games продлила тестирование проекта на неопределённый срок. Остаётся верить, что это пойдёт только на пользу, ведь с популярностью и востребованностью проекта у игроков всё в полном порядке. Прямо сейчас в Steam у Splitgate есть аж 91% рейтинга на основании более 76 тысяч отзывов.