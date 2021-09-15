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Другое

Авторы популярного сетевого шутера Splitgate получили $100 миллионов от инвесторов

У проекта 91% рейтинга в Steam, например.
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Игровая студия 1047 Games, которая в ответе за перспективный условно-бесплатный шутер Splitgate, получила инвестиций аж на $100 миллионов. Генеральный директор компании Иэн Пру дал после этого понять, что его команда останется независимых коллективом, который будет работать в тесной связке с неравнодушным сообществом. Лукавство это или нет — каждый решит для себя сам, но приход инвестиций точно поможет 1047 Games расширить команду разработки и больше времени и сил уделять развитию Splitgate.

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1047 Games обещает быстрее исправлять ошибки в Splitgate, чаще выпускать для него обновления, увеличить число одновременно играющих игроков и добавлять больше контента с оглядкой на запросы от сообщества. Разработчиков приход денег от инвесторов очень вдохновил, они собираются превратиться в студию, которая создаёт AAA-проекты, но при этом высоко ценит мнение сообщества.

Что до нынешнего состояния Splitgate, то ещё в прошлом месяце 1047 Games продлила тестирование проекта на неопределённый срок. Остаётся верить, что это пойдёт только на пользу, ведь с популярностью и востребованностью проекта у игроков всё в полном порядке. Прямо сейчас в Steam у Splitgate есть аж 91% рейтинга на основании более 76 тысяч отзывов.

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splitgate 1047 games
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Сейчас обсуждают

Ivan
14:19
4090 будет стоить 300-350 тыс. Сомнительная цена для геймеров, когда ps5pro 87000 стоит. Для майнинга, при 180Mhs на эфире, я думаю тоже мало привлекательно.
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wwr222
14:17
А при совке Виталик бы сидел дома и выходил из него только с мамой... Учился бы играть на скрипке и был бы от него хоть какой-то толк в местной филармонии.
Dogecoin продолжает дешеветь, а спасти мемную криптовалюту может только Виталик Бутерин
Ivan
14:16
Бутерин, это подставная овца. Там над ним другие люди сидят
Dogecoin продолжает дешеветь, а спасти мемную криптовалюту может только Виталик Бутерин
Максим Ширшов
14:12
Получается, что интернет отличный способ проверки сути человека - если он в душе говно, а в жизни это проявить чревато (можно и по морде получить), то в интернете он отрывается по полной, выплескивая ...
Dogecoin продолжает дешеветь, а спасти мемную криптовалюту может только Виталик Бутерин
dimkahon
14:11
Там чел пишет - любые проверки. Езжай, проверяй. Буквы читать умеешь?
Ожидаемая цена RTX 4090 - 220 тыс. рублей, а RTX 4080 Ti – 150 тыс. рублей
Yuri Myakotin
14:10
Куда? См. "Терминатор". Именно туда.
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Jurten Krieg
14:10
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Yuri Myakotin
14:10
Давно пора. Кожаные мешки - самое ненадежное звено в производстве. Плюс, роботы не качают права, не организуют профсоюзов и не пишут кляузы в суды.
Глава SoftBank пообещал заменить всю рабочую силу роботами
terenty79
14:09
инвесторы идут на запах денег. им по губам ими водят, обещают выдавить из игроков..
Авторы популярного сетевого шутера Splitgate получили $100 миллионов от инвесторов
NGC7293
14:09
Ого, 334мм! а по фото и не скажешь :) Но корпус получается ОЧЕНЬ широкий, сложнее будет место на полу найти
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