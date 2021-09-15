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Бешеная вариативность — в новом видео The Dark Pictures: House of Ashes с комментариями разработчиков

Игра выходит в следующем месяце.
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Разработчики из студии Supermassive совместно с Bandai Namco выпустили свежий геймплейный ролик The Dark Pictures: House of Ashes, попутно рассказав о важности принятия решений главным героем и последствиях.

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В самом трейлере демонстрируется стандартная для такого проекта вариативность: герой может выбрать персонажа для спасения, путь к отступлению и другие подобные вещи. За 20 минут разработчики успевают продемонстрировать множество вариантов развития событий.

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Также сегодня авторы The Dark Pictures собираются провести серию вопросов и ответов по игре на форуме Reddit. Релиз проекта намечен на 22 октября на PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S и Xbox One.

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bandai namco the dark pictures house of ashes supermassive
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Бешеная вариативность — в новом видео The Dark Pictures: House of Ashes с комментариями разработчиков
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