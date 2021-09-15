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Космическая глобальная стратегия Stellaris стала временно бесплатной

Самое время опробовать данный успешный проект.
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Разработчики из Paradox решили, что справедливо будет хотя бы иногда давать всем желающим возможность бесплатно ознакомиться с их космической 4X-стратегией Stellaris. И вот, со вчерашнего вечера и вплоть до 20 сентября включительно у вас есть шанс опробовать свои силы в деле управления собственным вариантом галактической империи.

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Помимо пятидневного бесплатного доступа у акции также есть её вторая часть — скидка на базовую игру и дополнения к ней. Саму Stellaris можно урвать за четверть цены, а вот скидки на дополнения зависят от их дат выхода: аддоны «постарше» — подешевле, аддоны «помоложе» — дороже.

Напоминаем, что Stellaris вышла весной 2016 года, и по состоянию на сегодняшний день обладает 91-процентным актуальным пользовательским рейтингом в Steam.

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