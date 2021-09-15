Кажется, в расписании игрового подразделения Sony случился сбой, в результате которого компания раньше срока объявила о факте существования ремейка Destroy All Humans 2, который будет носить подзаголовок Reprobed. Соответствующее упоминание сначала появилось в официальном Twitter подразделения PlayStation, затем было спешно удалено. Впрочем, было уже слишком поздно — Интернет всё видел и успел сделать скриншоты.

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В опубликованном раньше времени видеоролике красовался наш главный герой — пришелец Крипто, а также агенты КГБ, безуспешно пытающиеся его ликвидировать. Всё это приправлено ураганным геймплеем с подавлением воли граждан и разрушением окружения с помощью летающей тарелки.

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На самом деле, после относительного успеха ремейка первой части, вопрос производства второй части фактически не стоял.

Скорее всего, формально анонс должен был состояться в рамках цифрового шоу издательства THQ Nordic, запланированного на эту пятницу, 17 сентября, 22:00 по московскому времени.