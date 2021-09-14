Большое обновление прошивки для Playstation 5 активирует поддержку дополнительного SSD и не только
Компания Sony готовит к выпуску большое обновление для консоли Playstation 5, которое должно выйти уже завтра, 15 сентября. Разработчики ПО внесут правки в интерфейс консоли, добавят новые настройки игрового и социального взаимодействия, дополнительно реализовав поддержку дополнительно накопителя М.2 SSD. Но обо всём по порядку.
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Итак, с завтрашнего числа в интерфейсе PS5 появится возможность дополнительной настройки центра управления: игрок сможет менять местами элементы управления, скрывая или показывая их в нижней части экрана. Доработанный раздел Game Base позволит быстрее и проще читать и отправлять сообщения друзьям и в чатах тусовок прямо из раздела в центре управления.
В консоли появится автоматическая запись лучших моментов — если игрок установит новый личный рекорд, то система автоматически запишет видео с этим геймплейным фрагментом. Видеоматериалами с лучшими моментами можно будет делиться из карточки испытания в центре управления или из галереи мультимедиа.
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Обновлённая PlayStation 5 обзаведётся поддержкой 3D-звука для встроенных динамиков телевизора. А улучшенная версия PS Remote Play, которое позволяет транслировать игровой процесс на смартфон, позволит при этом пользоваться мобильным Интернетом, если сети Wi-Fi нет.
Наконец, свежее обновление добавит поддержку дополнительного M2.SSD. Накопитель можно использовать для хранения и запуска игр под PS4 и PS5. Разумеется, подойдёт не каждое устройство, пользователю нужно будет свериться с требованиями на специальной странице.
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