Коллектив Bend Studio после релиза Days Gone без дела, естественно, не сидит, и уже вовсю планирует производство своего следующего проекта. Пока что данный проект существует лишь как концепция, однако руководитель PlayStation Studios Герман Хульст, который логично является одним из первых, кто узнаёт о новых задумках своих подопечных коллективов, уже похвалил Bend Studio за их идею.

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В настоящий момент Bend Studio требуются новые сотрудники на ключевые должности — в том числе программисты, художники, аниматоры и продюсеры. Очевидно, что новинка находится на зачаточных стадиях развития, поэтому никаких её подробностей пока нет и быть не может, но сам факт того, что коллектив, создавший получившую восторженные отзывы игроков Days Gone, трудится над чем-то новым, радует сам по себе.