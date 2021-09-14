Kena Bridge of Spirits всё же снабдят русской локализацией в виде субтитров
При всей своей очаровательности, приключение Kena Bridge of Spirits — это достаточно нишевый проект, авторы которого изначально не планировали добавление в него русской локализации. Вспомнив, что в мире достаточно много русскоязычных геймеров, однако, разработчики осознали, что соответствующая локализация, пусть даже выполненная посредством обычных субтитров, в их игре всё же необходима. И вот, сегодня разработчики поделились приятным известием: в список стартовых языков локализации добавлены русский и бразильский португальский.
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Релиз Kena Bridge of Spirits назначен на 21 сентября на PC, PlayStation 4 и PlayStation 5. В игре мы в роли девочки Кены попадаем в расположенное в волшебном лесу поселение, в котором обитают различные очаровательные зверушки. Задача Кены — поиск священного алтаря.
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*Language Update*— Kena: Bridge of Spirits (@emberlab) September 14, 2021
We are happy to announce that Kena: Bridge of Spirits will have subtitles available in Brazilian Portuguese and Russian upon release!
(In addition to 🇨🇳 - Simplified & Traditional, 🇫🇷, 🇩🇪, 🇮🇹, 🇯🇵, 🇰🇷, 🇪🇸, and English)#localization#subtitles#RU #PTBR pic.twitter.com/z3XdQJbQr4
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