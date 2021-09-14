Режим интерактивного тура появится в Assassin’s Creed Valhalla через месяц
Поскольку франшиза Assassin’s Creed частично историческая, Ubisoft в своё время решила воспользоваться этим статусом и организовать в играх серии так называемые интерактивные туры — специальные дополнения, позволяющие виртуально ознакомиться с историей конкретной эпохи, городов и даже реально существовавших действующих лиц. Не стала исключением и Assassin’s Creed Valhalla, и сегодня Ubisoft объявила о том, что «викингский» вариант интерактивного тура появится в игре через месяц — 19 октября — на всех актуальных платформах.
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Все обладатели Assassin’s Creed Valhalla получат дополнение-интерактивный тур автоматически; остальные же смогут приобрести его отдельно в качестве самостоятельного аддона.
Игроки смогут ознакомиться с эпохой викингов и узнать больше о средневековых Англии и Норвегии. В интерактивном туре «Вальгаллы» также будут применяться специальные задания — для лучшего погружения в «обучение».
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