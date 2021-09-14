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Marvel’s Guardians of the Galaxy отправилась в печать

А, значит, дата выхода не изменится. С высокой долей вероятности.
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Студия Eidos Montreal объявила о том, что её проект по «Стражам Галактики», который так и называется — Marvel’s Guardians of the Galaxy — «ушёл на золото», или, выражаясь русским языком, отправился в печать.

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Как обычно, данное событие означает завершение работ над игрой и переход проекта в стадию окончательной предпродажной подготовки. Дата релиза назначена на 26 октября и сменится только в случае внезапного обнаружения критических ошибок, устранение которых невозможно даже в обновлении первого дня. Таким образом, с момента анонса до отправки в печать прошло всего три месяца — многим разработчикам (не будем показывать пальцем на Bethesda и BioWare) есть, чему поучиться.

Marvel’s Guardians of the Galaxy — одиночная сюжетно-ориентированная игра, повествующая оригинальную историю героя по имени Питер Квилл. В списке целевых платформ PC и консоли прошлого и текущего поколений.

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