Студия Eidos Montreal объявила о том, что её проект по «Стражам Галактики», который так и называется — Marvel’s Guardians of the Galaxy — «ушёл на золото», или, выражаясь русским языком, отправился в печать.

реклама

анонсы и реклама RTX 3060 Ti - цена упала на порядок при обвале Эфира Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри RTX 3060 Ti Gigabyte дешевеет в Ситилинке Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде -12000р на RTX 3080 Gigabyte Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Как обычно, данное событие означает завершение работ над игрой и переход проекта в стадию окончательной предпродажной подготовки. Дата релиза назначена на 26 октября и сменится только в случае внезапного обнаружения критических ошибок, устранение которых невозможно даже в обновлении первого дня. Таким образом, с момента анонса до отправки в печать прошло всего три месяца — многим разработчикам (не будем показывать пальцем на Bethesda и BioWare) есть, чему поучиться.

реклама We're thrilled to announce that #GOTGgame has gone gold! October 26 here we come 🤘 #YouGotThis pic.twitter.com/opujnRDLNT — Marvel's Guardians of the Galaxy (@GOTGTheGame) September 14, 2021

Marvel’s Guardians of the Galaxy — одиночная сюжетно-ориентированная игра, повествующая оригинальную историю героя по имени Питер Квилл. В списке целевых платформ PC и консоли прошлого и текущего поколений.