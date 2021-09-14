Градостроительная стратегия Endzone — A World Apart вовсю готовится к выходу крупного контентного дополнения Prosperity. Расширить игровой процесс проекта можно будет уже 21 октября, о чём сегодня разработчики из Assemble Entertainment объявили через свои новостные каналы. Сопутствующий видеоролик прилагается.

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Дополнение Prosperity расширяет так называемый лейтгейм — когда все проблемы в нашем поселении уже решены, а люди потихоньку возвращаются к жизни, а не выживанию. Появятся новые материалы, ресурсы и товары — например, кофе и мыло — а также специальные постройки и системы, обеспечивающие наших жителей повышенным уровнем комфорта. Выживать без этого, конечно, можно, а вот жить полной жизнью — сомнительно.

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Отметим, что Endzone — A World Apart оказалась достаточно качественной и популярной игрой с высокими пользовательскими оценками, а, значит, рекомендуется для ознакомления всем любителям жанра.