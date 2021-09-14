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Посвящённое благополучной жизни дополнение Prosperity для стратегии Endzone — A World Apart выйдет в октябре

Жители нашего несчастного посёлка это заслужили.
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Градостроительная стратегия Endzone — A World Apart вовсю готовится к выходу крупного контентного дополнения Prosperity. Расширить игровой процесс проекта можно будет уже 21 октября, о чём сегодня разработчики из Assemble Entertainment объявили через свои новостные каналы. Сопутствующий видеоролик прилагается.

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Дополнение Prosperity расширяет так называемый лейтгейм — когда все проблемы в нашем поселении уже решены, а люди потихоньку возвращаются к жизни, а не выживанию. Появятся новые материалы, ресурсы и товары — например, кофе и мыло — а также специальные постройки и системы, обеспечивающие наших жителей повышенным уровнем комфорта. Выживать без этого, конечно, можно, а вот жить полной жизнью — сомнительно.

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Отметим, что Endzone — A World Apart оказалась достаточно качественной и популярной игрой с высокими пользовательскими оценками, а, значит, рекомендуется для ознакомления всем любителям жанра.

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Александр Шнурок
19:58
Так и есть, делается все чтобы цены повышать а затраты снижать
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Марсель Пас
19:57
Ресурс тупой ваты. В комментах одна запутинская шваль блокировкам радуется .
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Inqizitor
19:56
Почему геймеры, которые просто не хотят жрать дерьмо - сразу обозленные? Сама игра - полный кал, концепция там, сюжет и геймплей, так ещё и оптимизацию не завезли.
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1TronpmG5
19:55
Шнурок, к твоему сведению, ну чтобы ты знал: никакого производства Nvidia на территории США не имеет. Как ты наверное знаешь, сейчас для Nvidia чипы производит Самсунг. Видеокарты клепают тайваньские ...
Американские разработчики чипов начали отказываться от услуг SMIC
Александр Шнурок
19:54
Закроите добычу крипты... И все. А раз этого не делают значит это выгодно, всем, и производителям, и магазинам и всем кто завязан на этом. Хотя наверное пока что не выгодно только игроделам, так как ж...
NVIDIA считает, что майнеры выкинут на рынок минимальное количество видеокарт поколения Ampere
Xenos_One
19:53
они просто не поняли написанного ) но завтра я их добью третье статьей "про космос", интересная же тема жаль здесь мало интересующихся, но может кого-то все же заинтерсую
Космические проекты конкурентов SpaceX - китайская программа, индийские и украинские проекты
nax
19:51
Гадание на кофейной гуще ))
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Xenos_One
19:51
+100500 )))
Плюсы и минусы новой платформы Intel Z690
Xenos_One
19:50
у каждого свои ожидания, я ждал именно санди после 775-го сокета это была ракета
Плюсы и минусы новой платформы Intel Z690
1TronpmG5
19:50
Ага. В США живут не капиталисты, а добрые самаритяне, которые строят заводы только для своего производства. Свежо питание, но серется с трудом.
Американские разработчики чипов начали отказываться от услуг SMIC
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