Кучка выживших против полчищ зомби в трейлере кампании Back 4 Blood
Turtle Rock Studios вспомнила, что до релиза Back 4 Blood осталось меньше месяца и опубликовала по такому поводу видеоролик, посвящённый сюжетной кампании своего зомби-боевика. В ролике заботливо напоминают, с чего начался и к чему привёл сверхопасный зомби-вирус, превративший огромную часть населения в безмозглых жаждущих лишь крови монстров и зомби.
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Нам с товарищами (как близкими, так и случайными) в роли нескольких выживших предстоит пробираться к целям заданий, рассчитывая только на себя, своё оружие и взаимовыручку. Геймплейно Back 4 Blood очень напоминает Left 4 Dead, за что, в частности, в рамках публичного бета-тестирования получил прохладные отзывы — дескать, игровой процесс, равно как и сама идея, уже безбожно устарели.
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Релиз Back 4 Blood назначен на 12 октября.
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