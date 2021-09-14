Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Кучка выживших против полчищ зомби в трейлере кампании Back 4 Blood

Полусупергерои, не иначе.
+
Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри
Цена пошла вниз на MSI RTX 3060 Ti с падением крипты

Turtle Rock Studios вспомнила, что до релиза Back 4 Blood осталось меньше месяца и опубликовала по такому поводу видеоролик, посвящённый сюжетной кампании своего зомби-боевика. В ролике заботливо напоминают, с чего начался и к чему привёл сверхопасный зомби-вирус, превративший огромную часть населения в безмозглых жаждущих лишь крови монстров и зомби.

реклама

анонсы и реклама
RTX 3060 Ti - цена упала на порядок при обвале Эфира
Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри
RTX 3060 Ti Gigabyte дешевеет в Ситилинке
Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке
RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде
-12000р на RTX 3080 Gigabyte
Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Нам с товарищами (как близкими, так и случайными) в роли нескольких выживших предстоит пробираться к целям заданий, рассчитывая только на себя, своё оружие и взаимовыручку. Геймплейно Back 4 Blood очень напоминает Left 4 Dead, за что, в частности, в рамках публичного бета-тестирования получил прохладные отзывы — дескать, игровой процесс, равно как и сама идея, уже безбожно устарели.

реклама

Релиз Back 4 Blood назначен на 12 октября.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

turtle rock studios back 4 blood
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Subnautica Below Zero и ещё 12 игр пополнят каталог Xbox Game Pass до конца сентября
1
Боевые шапочки, очки и раскраски — в новом трейлере World War 3
2
Кучка выживших против полчищ зомби в трейлере кампании Back 4 Blood
+
Dying Light 2 ожидаемо отложили до следующего года
6
«Ростелеком» предложил запретить доступ к DNS-серверам Google и Cloudflare
26
Энтузиаст сделал браузерный шутер в стиле Quake объёмом всего 13 Кбайт
9
Cyberpunk 2077 получила патч 1.31, который правит некоторые задания в игре и оптимизирует использование памяти на PS4
3
Инсайдер: Call of Duty 2022 станет продолжением Modern Warfare (2019)
1

Интересные материалы

Ретроклокинг: самый быстрый 486-й CPU
9 сентября 2021 112
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 15 тысяч рублей: сентябрь 2021
10 сентября 2021 42
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: сентябрь 2021
13 сентября 2021 24
Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: сентябрь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
5 сентября 2021 23
Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: сентябрь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
12 сентября 2021 21
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3060 StormX OC (PA-RTX3060 StormX OC 12G)
4 сентября 2021 42

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: сентябрь 2021
24
Плюсы и минусы новой платформы Intel Z690
39
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus M16 (GU603H)
21
В погоне за производительностью: процессоры – сентябрь 2021
8
Космические проекты конкурентов SpaceX - китайская программа, индийские и украинские проекты
60
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3080 Ti GamingPro
15
Мои впечатления от игры «Черная метка». Часть первая
4
Распродажа сентября – купить Windows 10 Pro за $8.41

Сейчас обсуждают

Xenos_One
18:29
что такое Черная дыра, вообще трудно к восприятию, пока с ней не приблизись близко и не сделали замеры говорить что это вообще такое сложно
Космические проекты конкурентов SpaceX - китайская программа, индийские и украинские проекты
nax
18:19
Почему ?
Исследователи оцифровали видимую вселенную и делают её доступной для скачивания
Алексей Гавриленко
18:18
Лютый высер. Где вы такие цены видели??? Что за дизинфа?
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: сентябрь 2021
Winssy
18:18
"активация позволить поднять тактовую частоту процессора на 50 МГц" Это победа..
Новая технология AMD позволяет ускорить компьютер на базе связки Radeon 6000/Ryzen 5000
Фёдор Пирожков
18:17
Не знаю куда смотрят антимонопольщики штатовские, это уже полнейшая нелепость драть такие цены, и каждое новое поколение их задирать и задирать
NVIDIA нашла возможное решение дефицита видеокарт – в продаже будут сразу 2 поколения GPU
Шешенбек Тант-Оглы
18:17
Да ладно ребят, подожду rtx 5060. Для онлайн помоек, и моей за глаза
NVIDIA нашла возможное решение дефицита видеокарт – в продаже будут сразу 2 поколения GPU
Hiics Hiics
18:17
господь жги здесь уже ничего не исправить...
«Ростелеком» предложил запретить доступ к DNS-серверам Google и Cloudflare
nax
18:14
Никола Тесла уже доказал тем, кому было интересно. По сути, Т.М. = эфир в представлениях Н.Т.
Исследователи оцифровали видимую вселенную и делают её доступной для скачивания
NOFX
18:13
Каталки они такие
Subnautica Below Zero и ещё 12 игр пополнят каталок Xbox Game Pass до конца сентября
Сергей Боровой
18:12
ты еще не сдох?
Боевые шапочки, очки и раскраски — в новом трейлере World War 3
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем