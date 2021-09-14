Turtle Rock Studios вспомнила, что до релиза Back 4 Blood осталось меньше месяца и опубликовала по такому поводу видеоролик, посвящённый сюжетной кампании своего зомби-боевика. В ролике заботливо напоминают, с чего начался и к чему привёл сверхопасный зомби-вирус, превративший огромную часть населения в безмозглых жаждущих лишь крови монстров и зомби.

реклама

анонсы и реклама RTX 3060 Ti - цена упала на порядок при обвале Эфира Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри RTX 3060 Ti Gigabyte дешевеет в Ситилинке Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде -12000р на RTX 3080 Gigabyte Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Нам с товарищами (как близкими, так и случайными) в роли нескольких выживших предстоит пробираться к целям заданий, рассчитывая только на себя, своё оружие и взаимовыручку. Геймплейно Back 4 Blood очень напоминает Left 4 Dead, за что, в частности, в рамках публичного бета-тестирования получил прохладные отзывы — дескать, игровой процесс, равно как и сама идея, уже безбожно устарели.

реклама

Релиз Back 4 Blood назначен на 12 октября.