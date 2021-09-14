Microsoft Store продолжает служить стабильным источником утечек информации касательно различных игр. Так, сегодня внимательные посетители магазина редмондской корпорации заметили, что на официальной страничке детектива Sherlock Holmes Chapter One появилась точная дата его выхода — 16 ноября. Технически, указанная дата соответствует обозначенному ранее «четвёртому квартале 2021 года», поэтому утечка выглядит максимально правдоподобно.

реклама

анонсы и реклама RTX 3060 Ti - цена упала на порядок при обвале Эфира Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри RTX 3060 Ti Gigabyte дешевеет в Ситилинке Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде -12000р на RTX 3080 Gigabyte Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Обычно проходит совсем немного времени после того, как утечка информации с того или иного крупного ресурса/магазина подтверждается/опровергается, так что ждём новостей от разработчиков и издателя. Вероятно, сегодня всё уже прояснится.

Напомним, что в Sherlock Holmes Chapter One мы будем играть ещё за совсем молодого сыщика Шерлока Холмса. Будущий прославленный детектив отправляется на средиземноморский остров, где будет расследовать одно из самых морально тяжёлых дел за свою карьеру — загадку смерти своей матери.