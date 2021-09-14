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Утечка: детектив Sherlock Holmes Chapter One выйдет в середине ноября

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Microsoft Store продолжает служить стабильным источником утечек информации касательно различных игр. Так, сегодня внимательные посетители магазина редмондской корпорации заметили, что на официальной страничке детектива Sherlock Holmes Chapter One появилась точная дата его выхода — 16 ноября. Технически, указанная дата соответствует обозначенному ранее «четвёртому квартале 2021 года», поэтому утечка выглядит максимально правдоподобно.

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Обычно проходит совсем немного времени после того, как утечка информации с того или иного крупного ресурса/магазина подтверждается/опровергается, так что ждём новостей от разработчиков и издателя. Вероятно, сегодня всё уже прояснится.

Напомним, что в Sherlock Holmes Chapter One мы будем играть ещё за совсем молодого сыщика Шерлока Холмса. Будущий прославленный детектив отправляется на средиземноморский остров, где будет расследовать одно из самых морально тяжёлых дел за свою карьеру — загадку смерти своей матери.

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