Состоялся релиз Deathloop — нового проекта от Arkane Studios, который позиционируется разработчиками как «шутер нового поколения». Игра рассказывает историю о двух идеальных убийцах, застрявших на острове Чёрный риф в загадочной временной петле. Они обречены проживать один и тот же день снова и снова.

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Вырваться из петли будет не так уж легко — для этого нужно уничтожить восемь ключевых целей. Каждый виток петли — это возможность узнать что-то о мире, опробовать новые пути и методы, обзавестись новыми способностями и оружием.

Главный герой Deathloop — Кольт, изобретательный и смышлёный наёмник, вынужденный скитаться по Чёрному рифу, стильно обставленному ретрофутуристическому миру в духе 1960-х. За героем охотится Джулианна, управление которой можно доверить другому игроку. Проходить Deathloop в полном одиночестве тоже можно, в таком случае действиями Джулианны будет управлять компьютер.

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Deathloop вышла на PC и PlayStation. В магазине Valve у игры пока не самые высокие оценки — только 64% рейтинга на основании более 420 отзывов. Но тут важно отметить, что первые недовольные покупатели ругают проект исключительно за дурную оптимизацию при далеко не самой передовой графике. Даже у владельцев систем с RTX 3080 случаются серьёзные «просадки» FPS — со 120 до 30.

А вот критики остались без ума от нового проекта Arkane Studios — на том же Metacritic у PC-версии Deathloop есть 88% рейтинга на основании 14 рецензий.